Исполнительный совет МВФ избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя на второй срок

Source: IMF – News in Russian

12 апреля 2024 г.

Вашингтон, округ Колумбия. Сегодня Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) избрал Кристалину Георгиеву на должность директора-распорядителя МВФ на второй пятилетний срок начиная с 1 октября 2024 года. Решение Совета было принято на основе консенсуса.

В соответствии с процедурой отбора, принятой 13 марта 2024 года (см. пресс-релиз № 24/86), прежде чем принять сегодня свое решение, Совет провел несколько обсуждений, в том числе с г-жой Георгиевой, единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. По итогам сегодняшнего заседания координаторы Исполнительного совета г-н Афонсу С. Бевилаква и г-н Абдулла Ф. Бинзара выступили со следующим заявлением.

«Принимая это решение, Совет высоко оценил сильное и динамичное руководство г-жи Георгиевой в преодолении ряда крупных глобальных потрясений в течение срока ее полномочий. Под руководством г-жи Георгиевой МВФ принял беспрецедентные меры в ответ на эти потрясения, включая утверждение нового финансирования в размере более 360 млрд долларов США для 97 стран с начала пандемии, облегчение долговой нагрузки наиболее бедным и уязвимым государствам-членам Фонда, а также историческое распределение специальных прав заимствования (СДР), эквивалентное 650 млрд долларов США. Под ее руководством Фонд внедрил новые инновационные механизмы финансирования, в том числе механизм финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости и инструмент финансирования для преодоления продовольственного шока. МВФ восполнил ресурсы Трастового фонда на цели сокращения бедности и содействия экономическому росту, который способен мобилизовать льготные кредиты для наиболее бедных государств-членов, и выступил одним из учредителей Круглого стола по вопросам глобального суверенного долга. Он также добился 50-процентного увеличения квот в целях укрепления постоянных ресурсов Фонда и согласился добавить третьего председателя от стран Африки к югу от Сахары в Совет МВФ.

Что касается перспектив на будущее, то Совет приветствует тот факт, что г‑жа Георгиева продолжает уделять особое внимание вопросам макроэкономической и финансовой стабильности, а также обеспечении того, чтобы Фонд продолжал адаптироваться и развиваться в целях удовлетворения потребностей всех своих государств-членов. Совет отметил, что она делает упор на укрепление поддержки со стороны Фонда своих государств-членов посредством эффективного консультирования по вопросам политики, развития потенциала и финансирования. Совет рассчитывает на продолжение тесного сотрудничества с директором-распорядителем».

Справочная информация.

Г-жа Георгиева является директором-распорядителем с 1 октября 2019 года (см. пресс-релиз № 19/351). Директор-распорядитель возглавляет рабочий штат сотрудников Фонда и является председателем Исполнительного совета. В надзоре за деятельностью Фонда, который обслуживает потребности своих государств-членов с помощью примерно 3 100 сотрудников, директору-распорядителю помогают четыре заместителя директора-распорядителя.

Г-жа Георгиева, гражданка Болгарии, является директором-распорядителем МВФ с 2019 года. Ранее, с января 2017 года, она занимала должность главного исполнительного директора Всемирного банка. С 1 февраля 2019 года по 8 апреля 2019 года она была временно исполняющей обязанности президента Группы Всемирного банка. Ранее она работала в Европейской комиссии в качестве комиссара по международному сотрудничеству, гуманитарной помощи и антикризисным мерам, а также вице-президента по бюджету и кадровым ресурсам. Г-жа Георгиева имеет докторскую степень по экономике и степень магистра по политэкономии и социологии Университета национальной и мировой экономики в Софии, где она также преподавала в 1977–1991 годах.

Биография г-жи Георгиевой

Кристалина Георгиева (imf.org)

Информационная справка по процессу отбора директора-распорядителя

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/MD-selection-process

Вопросы и ответы относительно отбора директора-распорядителя

https://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2022/MD-selection-process/qandas

Департамент коммуникаций МВФ

ОТДЕЛ ПО СВЯЗЯМ С СМИ

СОТРУДНИК ПРЕСС-СЛУЖБЫ:

ТЕЛЕФОН:+1 202 623-7100АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ: MEDIA@IMF.org

MIL OSI