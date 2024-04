Интернеделя-2024: как пройдет традиционное событие НГУ в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 21 по 29 апреля студенты Новосибирского государственного университета, а также гости и жители Академгородка смогут окунуться в культуру и познакомиться с традициями зарубежных стран – на площадках вуза состоится ежегодный молодежный студенческий форум «Интернеделя». Каждый день будут проходить вечеринки, мастер-классы, выставки, встречи с интересными людьми, концерты студенческих творческих объединений. На ИнтерАрбате иностранные студенты НГУ расскажут о культуре родных стран.

— 2024 год можно считать особенным для Интернедели, потому что нашим мероприятиям предшествовал Всемирный фестиваль молодежи в г. Сочи, в число участников которого вошли студенты и сотрудники Новосибирского государственного университета. Ребята вернулись с незабываемыми впечатлениями от масштаба событий и общения с такими же активными и энергичными молодыми людьми из других стран. Можно сказать, что эта весна пропитана духом дружбы, взаимопонимания и единения, воплотившихся в культурных обменах и интернациональном общении. И мы очень рады, что университет из года в год поддерживает это настроение в сердцах студентов НГУ и жителей Академгородка, — рассказала начальник управления молодежной политики и воспитательной работы НГУ Елена Красилова.

Стать участником или гостем Интернедели может любой желающий: возрастных ограничений нет, вход свободный (на некоторые события возможна регистрация). Полная программа мероприятий будет опубликована в официальном сообществе события в Вконтакте.

Справка:

Молодежный студенческий форум «Интернеделя» – старейшая традиция НГУ, которая берет свое начало с первой Маевки. Студенты НГУ провели ее весной 1966 года как символ международной солидарности с плакатами «Окна РОСТА», с песнями у костра, в котором сжигали чучело империализма.

С 1972 г. стала проводиться Неделя интернациональной дружбы, впоследствии Неделя интернациональной солидарности (Интернеделя), которая включала фестиваль политической песни, конкурс политического плаката, фестиваль политических фильмов, встречи студентов с гостями из союзных республик и других стран, вечера интернациональной дружбы и др. С 1991 г. Интернеделя проводилась под эгидой студсовета НГУ.

На каждом историческом этапе мероприятия Интернедели наполнялись актуальными смыслами, созвучными эпохе. Современная Интернеделя – значимое социокультурное событие для молодежи НГУ, Академгородка, вузов г. Новосибирска. Ее целью является содействие уважению, терпимости и взаимопониманию молодежи разных убеждений, культур и религий. Интернеделя включает в себя серию культурных, образовательных, спортивных мероприятий. С культурными особенностями разных стран и народов студентов знакомят такие площадки, как спортивный праздник «ИнтерИгры», концерты «ИнтерПесня» и «Вокруг света», «Интернациональный Арбат» и др. Участники и организаторы площадок – не только студенческие клубы, языковые центры Гуманитарного института, но также обучающиеся в НГУ иностранные студенты. Это позволяет проводить мероприятия с максимальной достоверностью и необходимым национальным колоритом.

