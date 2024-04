ЕАЭС и Монголия заключат временное соглашение о свободной торговле

Source: MIL-OSI Russian Language News

В формате видеоконференцсвязи прошло заседание Совета Евразийской экономической комиссии. Российскую делегацию возглавил заместитель Председателя Правительства России Алексей Оверчук. Минэкономразвития России представляли заместители министра — Дмитрий Вольвач и Владимир Ильичев.

В ходе заседания вице-премьеры одобрили итоги работы совместной исследовательской группы по заключению соглашения о свободной торговле с Монголией, а также проект решения Высшего Евразийского экономического совета о начале переговоров.

По итогам своей работы исследовательская группа пришла к выводу о целесообразности заключения временного торгового соглашения между ЕАЭС и Монголией.

«Работа совместной исследовательской группы стартовала еще в 2020 году. За этот период были детально проанализированы возможные эффекты от либерализации торговли, а также различные подходы к углублению торгового-экономических отношений ЕАЭС и Монголии, — отметил Владимир Ильичев. — Завершение работы исследовательской группы — первый этап к заключению торгового соглашения и созданию между нашими странами преференциальных условий торговли».

Планируется, что решение о начале переговоров будет принято главами государств в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета 8 мая 2024 года.

В ходе заседания вице-премьеры утвердили Правила проведения фармацевтических инспекций на соответствие требованиям Правил надлежащей практики фармаконадзора Союза. Принятие документа позволит установить единые подходы к проведению инспекций систем фармаконадзора держателей регистрационных удостоверений лекарственных средств, что позволит исключить из оборота и производства небезопасные лекарственные средства.

Стороны также одобрили внесение изменений в Правила проведения исследований биоэквивалентности лекарственных препаратов в рамках Евразийского экономического союза. Принятые изменения позволят снизить затраты на разработку лекарственных препаратов и актуализировать требования к процедуре оценки их биоэквивалентности.

Члены Совета ЕЭК договорились о включении в Единый перечень продукции, в отношении которой в рамках ЕАЭС устанавливаются обязательные требования для спортивного оборудования и инвентаря, а также физкультурно-оздоровительной продукции.

«Включение новых видов продукции в Единый перечень позволит установить обязательные требования к спортивному оборудованию на всей территории ЕАЭС, что будет способствовать повышению безопасности продукции, обращающейся на рынках государств-членов, а также снижению спортивного травматизма», — пояснил Дмитрий Вольвач.

В ходе заседания вице-премьеры также рассмотрели вопросы дальнейшего развития энергетического рынка ЕАЭС и международного сотрудничества Союза.

Следующее заседание Совета Евразийской экономической комиссии состоится в 22 апреля 2024 года.

