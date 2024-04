Дмитрий Чернышенко призвал руководителей цифровой трансформации и ИТ-отрасль принять участие в конференции «ЦИПР» 21–24 мая

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко провёл совещание с федеральными и региональными руководителями цифровой трансформации (ФРЦТ и РЦТ). На нём подвели итоги оценки эффективности и результативности РЦТ в 2023 году, наметили планы на текущий год и обсудили подготовку к конференции «Цифровая индустрия промышленной России» («ЦИПР»). В мероприятии приняли участие Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров, а также представители Минцифры, Минэкономразвития, Минтранса, Минспорта, Минздрава и других ФОИВ, федеральных агентств и региональных ведомств.

Максут Шадаев представил итоги рейтинга руководителей цифровой трансформации федерального и регионального уровней 2023 года. При оценке учитывалась степень достижения показателей регулярного рейтинга эффективности и результативности РЦТ, а также ключевых результатов реализации ведомственных программ цифровой трансформации.

Лидерами рейтинга среди ФОИВ стали Росгвардия, Росимущество, МЧС, Рособрнадзор, Росздравнадзор, Минэнерго, ФСИН, Росреестр, Минсельхоз, Росалкогольтабакконтроль, Росприроднадзор. При этом среди субъектов Российской Федерации выделяются ЯНАО, ХМАО, Белгородская, Ростовская, Тульская области, Республика Татарстан, Челябинская область, Республика Башкортостан, Калужская и Липецкая области.

Важно отметить, что в 2024 году продолжится мониторинг таких системных показателей, как импортонезависимость ПО, информационная безопасность, переход на платформу «ГосТех» и других.

«Эффективная работа руководителей цифровой трансформации позволяет успешно решать задачи, поставленные Президентом России Владимиром Путиным и Председателем Правительства Михаилом Мишустиным, по укреплению технологического суверенитета. Поздравляю наших победителей, призываю всех повышать продуктивность в вопросах цифровой трансформации. Хочу также отметить новые регионы, которые активно включились в работу», – отметил Дмитрий Чернышенко.

На мероприятии обсудили подготовку к конференции «ЦИПР», которая пройдёт 21–24 мая в Нижнем Новгороде.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что на данный момент уже подготовлена концепция «ЦИПР-2024», разработан проект сетки деловой программы, определены основные треки.

«Ключевой тематикой “ЦИПР„ в 2024 году выбрана “Экономика данных„. Именно так называется новый национальный проект, о запуске которого заявил Президент России Владимир Путин. В рамках деловой программы пройдёт более 100 сессий. Впервые для всех желающих 24 мая пройдёт открытый день с бесплатным посещением выставочной части и ряда секций деловой программы», – рассказал глава региона.

Он добавил, что деловая программа «ЦИПР-2024» включает пять тематических треков, раскрывающих различные аспекты цифровизации. Один из треков – «ЦИПР. Дети» – впервые будет посвящён вопросам цифровых технологий в жизни подрастающего поколения. Кроме этого, в четвёртый раз в рамках конференции будет вручена премия CIPR Digital в области цифровых технологий.

Зампред Правительства призвал РЦТ всех уровней и ИТ-отрасль принять участие в мероприятии, оказать содействие в организации пленарной и тематических сессий. Он также подчеркнул важность участия в премии.

«Сбор заявок на премию CIPR Digital-2024 заканчивается 19 апреля. Поэтому каждый РЦТ, курирующий цифровую деятельность в своём ведомстве или регионе, обязательно должен подать заявку. Остаётся мало времени, прошу коллег ускориться», – добавил Дмитрий Чернышенко.

На совещании обсудили пилотные региональные сервисы на платформе «ГосТех» и тиражирование типовых сервисов в субъектах Российской Федерации, отказ от использования электронных сервисов СМЭВ2, перевод региональных и муниципальных услуг на Единый портал государственных услуг, а также потребность ФОИВ и госкомпаний в программно-аппаратном комплексе и электронной компонентной базе для вычислительных задач в сфере искусственного интеллекта.

