В СПбГУ завершился первый Месяц экологии | Санкт-Петербургский государственный университет

«Первый Месяц экологии СПбГУ смог охватить большой спектр тем: обращение с отходами, законодательство в области охраны окружающей среды, тренды в области энергетики и многое другое. К участию в дебютном мероприятии были приглашены многие специалисты из различных научных и производственных областей, чтобы на площадке Университета обсудить самые перспективные направления в экологии», — подчеркнул заведующий кафедрой геоэкологии СПбГУ, заместитель председателя Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт‑Петербурга Иван Серебрицкий.

Всего в рамках Месяца экологии СПбГУ прошло 11 различных мероприятий: круглые столы, экоквиз, интенсив по написанию курсовой работы, экологический фестиваль, воркшоп по разработке программы по снижению углеродного следа СПбГУ, акция по сбору отходов, шеринг и др.

«Мы первый раз организовывали такое крупное мероприятие в рамках работы экологического комитета Студенческого совета СПбГУ. В мероприятиях участвовали жители Петербурга и Ленинградской области, а к экоквизу присоединились представители Татарстана. Кроме того, перед универсантами выступили спикеры из разных городов России и Грузии (многие в онлайн‑формате). Отдельно хотелось бы выделить экологическую акцию в Петродворцовом учебно‑научном комплексе СПбГУ, где нам удалось собрать пять килограммов редких фракций отходов. Многие участники акции выразили нам благодарность, а некоторые даже были готовы сами вступить в экологический комитет Студсовета СПбГУ», — отметила председатель экологического комитета Студсовета СПбГУ Елизавета Дергилёва.

Она добавила, что благодаря экологическому фестивалю, который также прошел в рамках Месяца экологии СПбГУ, некоторым студентам‑экологам удалось найти себе место практики.

«В первый день фестиваля представители самых разных экоорганизаций рассказали о своей деятельности и возможностях трудоустройства. Второй день был посвящен знакомству с общественными экодвижениями, обсуждению экопривычек и тренингу по общественной экоинспекции», — заметил заместитель председатель экологического комитета Студсовета СПбГУ Даниил Акулов.

