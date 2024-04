В России создадут единую цифровую среду для операторов электрозаправок – Минэкономразвития

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов провел совещание по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей, где поручил создать единую цифровую среду по использованию зарядных станций для электромобилей

Обсуждение состоялось в рамках реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации и федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».

Создание единой цифровой среды с перспективным ростом зарядных станций позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным, отметил Андрей Белоусов.

«В ближайшие 6 лет количество зарядок должно вырасти более чем в 10 раз. С увеличением их числа необходимо дать комфортный доступ автомобилистов к информации о них», — акцентировал он.

Первый вице-премьер также поручил проработать минимальный набор требований к национальным сервисам зарядных станций, которые должны охватить более половины российских регионов. В них, в частности, входит необходимость обеспечения возможности отследить статус станции и коннекторов в режиме реального времени, идентификации их в картографических сервисах, зарядки электромобиля через приложение сервиса.

«Чтобы популяризировать рынок электромобилей, мы должны не только сделать станции общедоступными, но и создать единую цифровую среду, цифровую „обвязку“, на основе которой операторы будут развивать свои сервисы для удобства потребителей», — подчеркнул Андрей Белоусов.

На данный момент количество быстрых ЭЗС в России составляет порядка 1150 единиц, произведено более 10 тысяч электромобилей.

Минэкономразвития России как администратор федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль» продолжит обобщать предложения, поступающие от отраслевых ФОИВ, бизнес-сообщества, отметил представитель ведомства.

