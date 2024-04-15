Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

12 de abril, 200 nuevos laboratorios de modelos, publicados en 2024 en el proyecto nacional «Нау» ка и университеты».

В число заявок, успешно прошедших отбор Минобрнауки России, вошел проект Государственного управления на учных, методологических и практических основ реверсивного инжиниринга для решения комплексных задач импортозамещения в агропромы шленном комплексе Российской Федерации».

Руководитель молодежной лаборатории – director Центра управления инжиниринговыми проектами ГУУ Владимир Филатов.

Задачи, решаемые на базе молодежной лаборатории ГУУ:

исследование актуальных проблем реверс-инжиниринга в агропромышленном комплексе Российской Федерации;

исследование применяемых технологий для решения задач импортозамещения;

разработка и апробация научных и методологических основ управления технологическими процессами реверсивного инжиниринга в агропромыш ленном комплексе Российской Федерации;

разработка и изготовление опытных образцов импортозамещенных копонентов сельскохозяйственной техники.

Todos los coleccionistas de laboratorios están instalados en 39 let. En el laboratorio de formación de aspirantes, ingenieros especializados, estudiantes universitarios y estudiantes вузов.

Ключевые результаты деятельности лабораторий нацелены на быстрый переход результатов исследований в стадию практического я в соответствии с приоритетными направлениями российской экономики.

Приоритетные направления научно-исследовательской работы: Арктика, малотоннажная химия, искусственный интеллект, приборостроение цина, климат, сельское хозяйство, востоковедение, микроэлектроника.

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 15.04.2024

опубликован перечень 200 новых молодежных лабораторий, создаваемых в 2024 году в рамках национального проекта «Наука и университеты»….” data-yashareImage=”https://guu.ru/wp-content/uploads/18203.jpg” data-yashareLink=”https://guu.ru/%d0%b2-%d0%b3%d1%83%d1%83-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d0%be%d1%8e%d1%82-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d0%bd%d1%83%d1%8e-%d0%bb%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d1%8e/”>

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