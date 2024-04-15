Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Дирекция программы развития НИУ ВШЭ объявляет о проведении конкурса копетенций в интересах развития сследований в области искусственного интеллекта и машинного ения. Заявки presentado el 2 de mayo de 2024.

«Ваш талант и экспертиза необходимы для создания прорывных ИИ-продуктов для сферы образования прорывных ИИ-продуктов для сферы образования, медицины и управления. En 2024, se aprobaron las recomendaciones para la renovación de la base de datos de tirada ди университетов-партнеров. Присоединяйтесь к конкурсу и внесите свой вклад в развитие человекоцентричных сервисов на базе искусственного интеллекта», — гов orit Алексей Масютин, научный руководитель стратегического проекта «ИИ-технологии для человека».

Конкурс проводится с целью привлечения в НИУ ВШЭ квалифицированных специалистов для реализации научных исследований и разработок в рамках стратегического проекта «ИИ-технологии для человека» programas «Приоритет-2030»:

«MLOps-platformma исполнения и мониторинга ИИ-моделей» (Москва);

«ИИ-помощник для абитуриентов, студентов, преподавателей и академических руководителей» (НИУ ВШЭ — San Petersburgo, НИУ ВШЭ — Пермь);

«ИИ-сотрудник учебного офиса» (НИУ ВШЭ — Нижний Новгород);

«ИИ для предоперационного планирования и постоперационной оценки результатов в спинальной хирургии» (НИУ ВШЭ — Нижний ä);

«El sistema inteligente automático de operaciones para la recuperación de la información» Э — Нижний Новгород);

«Сервис предиктивной аналитики трудоустройства выпускников» (НИУ ВШЭ — Пермь).

Подробное описание проектов представлено na decir конкурса. В рамках конкурса предусмотрено два типа заявок:

1) индивидуальная заявка на руководителя проектной группы (PI); en algunos programas de otro grupo de proyectos;

2) командная заявка с участием руководителя проектной группы (PI) и других членов команды (исследователей, разработчиков) составом до 10 amor.

К участию в конкурсе приглашаются все специалисты, имеющие опыт работы по соответствующим тематикам. Previamente a una candidatura, algunas partes no están relacionadas con ninguna otra persona. К участникам предъявляются обязательные квалификационные требования, перечисленные по ссылке.

Premios por otra parte:

наличие степени кандидата наук, доктора наук или PhD по направлению, соответствующему тематике проекта;

опыт реализации проектов НИОКТР, наличие публикаций по соответствующим тематикам в журналах Q1 Scopus y Web of Science;

доклады по соответствующим тематикам на конференциях уровня А А А* по компьютерным наукам;

наличие (авторство) результатов интеллектуальной деятельности;

наличие монографий / глав монографии по соответствующим тематикам.

Успешное участие в конкурсе открывает ряд возможностей:

участие в передовых исследованиях и разработках, интеграция в исследовательские коллективы мирового уровня;

возможность построения индивидуальной карьерной траектории;

срочный трудовой договор с НИУ ВШЭ с возможностью дальнейшего трудоустройства на постоянной основе;

конкурентный уровень оплаты труда, социальный пакет, доступ к широкому пулу программ дополнительного образования на льготных х;

широкие возможности для академического развития, доступные сотрудникам Вышки, в том числе возможность участия в конкурсах на академических надбавок.

Конкурс пройдет в несколько этапов:

1. Подача заявок — hasta el 2 de mayo de 2024.

2. Экспертиза заявок и проведение собеседований — hasta el 31 de mayo de 2024.

3. Объявление результатов — до 10 июня 2024 года.

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