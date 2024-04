Высшая школа экономики расширяет сотрудничество с Республикой Татарстан

Source: MIL-OSI Russian Language News

13 апреля ректор ВШЭ Никита Анисимов встретился с в университете представителями Республики Татарстан и договорился о расширении сотрудничества. Делегацию возглавил Раис Республики Рустам Минниханов, его сопровождали заместитель премьер-министра — полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин, министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин, министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков, первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин, президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов и другие. Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов договорился с представителями Правительства РТ о расширении сотрудничества. Стороны будут проводить совместные научные исследования, принимать участие в разработке стратегии социально-экономического развития РТ, реализовывать совместные образовательные проекты, готовить экспертные заключения и высококвалифицированные кадры по различным направлениям с учетом интересов Республики.

За последние несколько лет Высшая школа экономики выстраивает плодотворные партнерские отношения с РТ и уже реализовала несколько совместных проектов в научно-исследовательской, социально-экономической, образовательной и других сферах. Один из таких проектов – «Татарский афазиологический тест», созданный на базе Центра языка и мозга НИУ ВШЭ. Этот тест позволяет выявить нарушения речи у носителей татарского языка. В рамках «Зеркальных лабораторий» были реализованы два проекта: «Сценарии социального включения региональной молодежи в условиях образовательной миграции» и «Разработка и применение методов машинного интеллекта для поиска и создания новых материалов». Также ученые НИУ ВШЭ проводят научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в интересах предприятий и организаций Татарстана. Также в ходе визита состоялась встреча Рустама Минниханова со студентами ВШЭ — уроженцами РТ.

