ВШЭ провела программы повышения квалификации для учителей из Кыргызстана и Узбекистана

НИУ ВШЭ развивает и поддерживает таланты не только в России, но и за рубежом. В течение многих лет Дирекция по работе с молодежью за рубежом выступает инициатором мероприятий по привлечению талантливых иностранных абитуриентов, а также по повышению квалификации учителей из школ-партнеров. В числе недавно организованных Вышкой встреч — программы повышения квалификации (ППК) для учителей из Кыргызстана и Узбекистана. В 2023 году и весной 2024 года сотрудники НИУ ВШЭ обсудили с иностранными педагогами актуальные проблемы преподавания в современной школе, а также поделились опытом в области новейших образовательных технологий. В рамках ППК «Проблемы и практики преподавания социальных наук в современной школе» в Кыргызстане речь шла о вопросах преподавания курса обществознания. Ключевой целью программы стало развитие профессиональных навыков учителей обществознания в сфере современных социальных наук, экономики и права и освоение компетенций, необходимых для подготовки школьников к успешному участию в обществоведческих олимпиадах, сдаче квалификационных испытаний и обучению в российских учебных заведениях высшего образования.

«Вопросы и проблемы, которые мы обсуждали с учителями из Кыргызстана, практически ничем не отличаются от проблем российских педагогов. Мы пришли к выводу, что и школьники в наших странах очень похожи — любознательны, пытливы, достаточно продвинуты. Даже учителям иногда есть чему у них поучиться», — отметил Максим Богачев, ведущий программы, академический руководитель бакалаврской программы «Политология» и научный руководитель магистерской программы «Современные социальные науки в преподавании обществознания в школе». Программы повышения квалификации в Узбекистане были посвящены проблемам и практикам преподавания российской истории, а также стандартам профориентационной работы в школе.

В рамках ППК «Проблемы и практики преподавания российской истории» важнейшей задачей стало повышение уровня предметной, методической и коммуникативной компетенций учителей истории и обществознания с учетом современных требований к уровню квалификации учителя и развития системы образования в целом. Ведущими программы выступили Алсу Бикташева, профессор Школы исторических наук ВШЭ, академический руководитель магистерской программы «История современного мира», и Антонина Шарова, доцент Школы исторических наук ВШЭ, академический руководитель бакалаврской программы «История». «Хотелось бы поблагодарить Российскую Федерацию в лице преподавателей НИУ ВШЭ за возможность пройти курс лекционных занятий. Я получила большое удовольствие от лекций и знакомства со спикерами программы. Надеюсь, что удастся принять участие и в других, не менее интересных мероприятиях НИУ ВШЭ», — поделилась Лейла Велиева, учитель истории и слушатель программы в Узбекистане. Кроме проведения программы повышения квалификации, преподаватели Вышки также встретились с абитуриентами бакалавриата и магистратуры в Ташкенте и Самарканде, рассказали об обучении на двух образовательных программах НИУ ВШЭ и провели викторину «Знание истории — ключ к пониманию современной жизни!» с награждением участников. В ходе ППК «Что такое профориентационная работа с учащимися и как ее проводить» обсуждались задачи, направления и форматы профориентационной работы, диагностические методы профориентации, методики конструирования профессионального будущего, карьеры учащихся и другие вопросы. Слушатели овладели методикой составления самостоятельных профориентационных занятий, подготовили и защитили свои проекты уроков на темы: «Карьерный рост, траектория, старты и масштаб мышления», «Мир профессий», «Как соотнести свои способности с профессиями», «Склонности и интересы при выборе профессии» и другие. «Очень понравилась программа: актуально, информативно, практично, интересно. Все четко сконструировано — просто можно брать и использовать в работе», — поделилась своими впечатлениями участница программы Дилдора Пулатова. Другая участница, Нилуфар Акрамова, добавила: «Весь курс — ценный и полезный. Он открывает возможности для того, чтобы подросток учился обсуждать проблемные вопросы и выражать свою точку зрения».

