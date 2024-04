Андрей Белоусов поручил создать единый сервис по использованию зарядных станций для электромобилей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов провёл совещание по развитию зарядной инфраструктуры для электромобилей. Обсуждение состоялось в рамках реализации инициативы социально-экономического развития Российской Федерации и федерального проекта «Электроавтомобиль и водородный автомобиль».

В ходе совещания Андрей Белоусов отметил, что в связи с перспективным ростом зарядных станций в ближайшие несколько лет необходимо проработать вопрос создания цифровой среды, которая позволит сделать использование электромобилей максимально эффективным и доступным.

«В ближайшие шесть лет количество зарядных станций должно вырасти более чем в 10 раз. С увеличением их числа необходимо дать комфортный доступ автомобилистам к актуальной информации о их работе», – сказал он.

Первый вице-премьер также поручил проработать минимальный набор требований к национальным сервисам зарядных станций, которые должны охватить большинство российских регионов. В эти требования, в частности, входит необходимость отслеживания статуса работы станции и отдельных коннекторов в режиме реального времени, идентификация станций в картографических сервисах, возможность получения обратной связи по работе станций от других пользователей.

«Чтобы популяризировать рынок электромобилей, мы должны не только сделать станции общедоступными, но и создать такую систему, “цифровую обвязку„, на основе которой операторы будут развивать свои сервисы для удобства потребителей», – подчеркнул Андрей Белоусов.

На данный момент количество быстрых ЭЗС в России составляет порядка 1150 единиц, практически все они введены в эксплуатацию в рамках реализуемой Правительством инициативы «Электромобиль и водородный автомобиль» и специальной программы субсидирования, действующей с 2022 года. Парк электромобилей в стране увеличился до более чем 40 тыс. автомобилей, из которых порядка 10 тыс. произведено в России.

В совещании приняли участие представители операторов, управляющих быстрыми зарядными станциями, а также ведомств, ответственных за реализацию инициативы, – Министерства экономического развития, Министерства энергетики, Министерства промышленности и торговли, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

