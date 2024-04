Ангарская нефтехимическая компания отмечает 70 лет со дня получения первой продукции

Source: MIL-OSI Russian Language News

70 лет исполнилось со дня выпуска первой продукции Ангарской нефтехимической компании (АНХК, входит в нефтеперерабатывающий и нефтехимический блок НК «Роснефть»). В 1954 году на заводе гидрирования Комбината-16 (так тогда назвалась АНХК) была выпущена первая партия метанола.

Выпуск метанола – компонента для производства пластмасс и растворителей, широко используемого в фармацевтике, а также в лакокрасочной, легкой, и тяжёлой отраслях промышленности, стал значимым этапом в становлении нефтехимии в Восточной Сибири.

Первый метанол вырабатывался из угля, технология тех лет была трудо- и энергозатратной. В середине 50-х годов значительное увеличение добычи нефти в Советском Союзе позволило перепрофилировать комбинат с угольного сырья на более эффективное – нефтяное.

За 1959-1965 годы на промышленной площадке были построены и введены в эксплуатацию мощные объекты нефтепереработки. Нефтехимическое производство получило дальнейшее развитие и вывело предприятие в число флагманов отрасли. Выпускаемая АНХК продукция сыграла значимую роль в развитии ряда смежных отраслей.

Сегодня АНХК – крупнейшее предприятие Восточной Сибири по переработке нефти, выпуску нефтепродуктов и нефтехимии. Мощности установок превышают 10 млн тонн нефти в год, глубина переработки – порядка 80%. По этим показателям компания входит в десятку ведущих нефтеперерабатывающих предприятий страны. В 2022 году АНХК перешагнула рубеж 800 миллионов тонн переработанной нефти.

Ангарская нефтехимическая компания – основной поставщик нефтепродуктов для Иркутской области и Восточной Сибири, продукция поставляется в 49 субъектов Российской Федерации.

Номенклатура выпускаемой продукции, с учётом сортности и марок, насчитывает более 270 наименований, в том числе высокооктановые бензины, дизельное топливо, битумы, нефтяной кокс, метанол, бутиловые и изобутиловые спирты, масла и др.

В ассортименте продукции АНХК более 140 видов масел, востребованных в разных отраслях промышленности и автотранспорте. Предприятие производит моторные, трансмиссионные, компрессорные, трансформаторные, гидравлические, индустриальные и турбинные масла.

Гордостью предприятия является высокотехнологичная продукция нефтехимии. Компания выпускает широкую линейку востребованных продуктов – метанол, бутиловые спирты, амины, водород, ацетилен, кислород, азот и др. Кроме того, АНХК поставляет сырье для смежного производства – Ангарского завода полимеров, также входящего в состав НК «Роснефть».

Качество ангарских нефтепродуктов на каждом этапе производства контролирует собственный испытательный центр. За годы участия во Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России» более 150 видов товарной продукции АНХК отмечены золотыми и серебряными логотипами. Предприятие награждено наивысшей наградой конкурса «Гордость Отечества», а также специальными призами: «Лидер качества», «За успехи в импортозамещении», «Инновация», «Золотая сотня» и «За верность качеству».

«Роснефть» реализует на площадке АНХК масштабную программу модернизации производственных мощностей, включая строительство новых объектов, которые позволят увеличить выпуск экологичных видов топлива, расширить ассортимент продукции, а также создать новые рабочие места.

Более 70 лет Ангарская нефтехимическая компания играет значимую роль в социально-экономическом развитии Иркутской области, являясь ключевым звеном топливно-энергетического комплекса региона. АНХК – один из главных налогоплательщиков и работодателей области. Более семи тысяч сотрудников обеспечивают бесперебойную работу крупнейшего промышленного комплекса Приангарья, поставляя потребителям востребованную высококачественную продукцию.

Следуя политике социальной ответственности, АНХК принимает активное участие в решении значимых социальных задач в регионе, ежегодно оказывая поддержку медицинским и образовательным учреждениям, детским домам, спортивным и культурным объектам города и области

