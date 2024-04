Александр Новак встретился с победителями пятого сезона конкурса управленцев «Лидеры России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак в качестве наставника проекта встретился с победителями пятого сезона конкурса управленцев 2023–2024 годов «Лидеры России» – руководителем проектов по импортозамещению компании «Газпромнефть-Заполярье» Артёмом Столяровым и директором по развитию в филиале корпорации «Синергия» в Северо-Кавказском федеральном округе Абабукаром Албагачиевым.

Участники конкурса представили вице-премьеру предложения по социально-экономическому развитию Республики Ингушетия, а также по внедрению передовых отечественных технологий в нефтегазовом секторе. Александр Новак поделился с финалистами конкурса личным опытом работы на государственной службе, в крупных производственных корпорациях и ответил на вопросы коллег.

