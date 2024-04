Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Главы правительств планируют обсудить актуальные вопросы российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества, а также ход реализации крупных совместных проектов в финансовой, промышленной, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной, цифровой и культурно-гуманитарной сферах.

Особое внимание будет уделено углублению интеграции в Союзном государстве на основе Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы, утверждённых на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства 29 января 2024 года в Санкт-Петербурге.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI