Правительство расширило возможность заключения специальных инвестиционных контрактов для производителей гибридных транспортных средств

Source: MIL-OSI Russian Language News

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Для российских компаний – производителей гибридных транспортных средств расширена возможность заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0). Распоряжение, дополняющее перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых возможно заключение таких контрактов, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В гибридных транспортных средствах кроме двигателя внутреннего сгорания используется ещё и электродвигатель. Решение Правительства направлено на поддержку и развитие технологий производства таких транспортных средств.

В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.

В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на её основе серийного производства промышленной продукции на территории России.

Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Документ будет опубликован.

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