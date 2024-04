Минэкономразвития считает успешными итоги эксперимента по персональным медицинским помощникам

Source: MIL-OSI Russian Language News

Минэкономразвития России совместно с Минздравом России оценили итоги реализации экспериментального правового режима (ЭПР) в рамках инициативы социально-экономического развития Российской Федерации «Персональные медицинские помощники», куратором которой является Первый заместитель Председателя Правительства РФ Андрей Белоусов. Решения, подтвердившие свою эффективность, лягут в основу изменения общего регулирования, бесшовный переход к которому планируется реализовать, не завершая эксперимента. Об этом заявил Министр экономического развития России Максим Решетников во время посещения «Городской клинической поликлиники № 1» в Новосибирске.

«Эксперимент „персональные медицинские помощники“ стал первым из 14 „пилотов“, по которому подведены итоги. Минэкономразвития, Минздрав, регионы, медорганизации и пациенты успешно оценили его прохождение. Цифровая инновация показала свою эффективность, планируется обеспечение бесшовного перехода от специального регулирования к общему, не завершая эксперимента», — отметил Максим Решетников.

В поликлинике главе Минэкономразвития России продемонстрировали как в режиме реального времени данные измерений показателей здоровья поступают лечащему врачу благодаря специальной отечественной платформе, спроектированной в рамках эксперимента.

«Эксперимент имеет важную социальную задачу. Людям с гипертонией и сахарным диабетом бесплатно для постоянного контроля выдаются тонометры и глюкометры российского производства. Данные в онлайн-режиме передаются на специальную платформу, чтобы лечащий врач мог вовремя скорректировать лечение в случае отклонения важных жизненных показателей от нормы», — рассказал главный врач «Городской клинической поликлиники № 1» Сергей Дорофеев.

Всего в ЭПР «Персональные медицинские помощники» участвует более 19 тысяч пациентов, из них 2,5 тысячи в Новосибирской области.

По словам Максима Решетникова, следующий этап эксперимента — доработка платформы, куда стекаются данные с приборов: планируется внедрение системы поддержки принятия врачебных решений, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

На данный момент в России установлено 14 экспериментов в различных сферах, включая беспилотный транспорт (как наземный, так и воздушный), медицину, в том числе телемедицинские услуги, а также государственные услуги.

В экспериментах задействовано 117 компаний и индивидуальных предпринимателей, в тестировании инноваций приняли участие более 80 тыс. граждан. География ЭПР охватывает территорию всей страны. Еще порядка 20 заявок на установление экспериментов находится на рассмотрении Минэкономразвития России.

