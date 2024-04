Максим Решетников высоко оценил разработки новосибирской научной школы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Министр экономического развития России Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Новосибирскую область посетил Исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета, одну из крупнейших производственных площадок региона — Новосибирский Академпарк, а также прочитал открытую лекцию студентам университета.

И. о. директора Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта Александр Люлько рассказал, что ключевые проекты связаны с оптимизацией инфраструктуры здравоохранения и повышением качества жизни горожан. Среди них, в частности, министру была продемонстрирована технология по тестированию больших групп для выявления заболеваний на самых ранних стадиях — разработанный совместно со специалистами новосибирского филиала «НМИЦ «МНТК „Микрохирургия глаза“ имени академика С. Н. Федорова» программно-аппаратный комплекс на основе технологии ИИ «Окулист Игорь». В рамках пилотного проекта дистантного скринингового обследования зрения разработчики планируют поставить комплекс в школы Запорожской области.

Другая разработка — высокотехнологичный газоанализатор HEALTHMONITOR®. Устройство также проводит быстрое тестирование на различные заболевания путем измерения концентрации газов в выдыхаемом человеком воздухе. Анализ производится специализированным программным продуктом с использованием механизмов ИИ, обучаемого в процессе накопления базы знаний.

Также была представлена собственная разработка НГУ — беспилотный летательный аппарат-полицейский, позволяющий осуществлять контроль над текущей ситуацией в городе в формате онлайн, обеспечивая безопасность.

«Новосибирск — город с собственной экосистемой технологического развития. Здесь сильная научная школа, обладающая внушительным академическим потенциалом. Здесь сосредоточен бизнес, который умеет капитализировать технологии, превращать их в экономический актив. В целом, это отвечает задачам по достижению технологического суверенитета, поставленных Президентом. Впечатляет, что горизонт проектных планов исчисляется годами, есть хороший задел на будущее для их реализации», — отметил Максим Решетников, высоко оценив представленные проекты.

НГУ стремиться быть в авангарде технологической повестки, заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Не один раз мы говорили, что НГУ уже перестал быть исключительно студенческой скамьей для будущих исследователей, кузницей для академических институтов. Этот университет даёт нам очень много будущих предпринимателей, причём, очень важно, инновационных предпринимателей, и старается быть в тренде всех самых современных прогрессивных вещей. В частности, сегодня мы знакомились с центром по развитию искусственного интеллекта, право на создание которого университет выиграл в этом году, его первыми результатами и планами коллег», — отметил он.

Главной площадкой для демонстрации новых технологий, разрабатываемых Центром искусственного интеллекта, станет новый кампус НГУ, который возводится по нацпроекту «Наука и университеты». Здесь будут работать интеллектуальные системы контроля воздуха, шумов и вибрации, система мониторинга объектов инженерной инфраструктуры и зданий, информационная платформа управления учебным процессом, административно-хозяйственной деятельностью, система по предотвращению аварийных ситуаций.

«НГУ обладает уникальными компетенциями в сфере искусственного интеллекта, что позволяет нам решать широкий спектр как исследовательских, так и прикладных задач. Мы выбрали тематику „Строительство и городская среда“, так как реализация технологий ИИ в этой сфере имеет большой социально-экономическое значение и напрямую влияет на качество жизни людей. В Центре ИИ мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими индустриальными партнерами из таких областей, как телекоммуникации и связь, строительство, здравоохранение, финансы. Мы уже сформировали план работ на ближайшие три года, определили ключевые проекты, которые будем реализовывать», — прокомментировал ректор НГУ Михаил Федорук.

В ходе визита Максим Решетников также выступил с открытой лекцией «Искусственный интеллект: перспективы развития России» перед студентами университета. По словам министра, ИИ сегодня — один из ключевых инструментов развития экономики. С его помощью можно сокращать издержки, повышать эффективность работы людей, а, значит, и качество продукции. А главное — постепенно трансформировать рынок труда и переходить к экономике высоких зарплат.

«Иными словами: можно будет больше производить при меньших расходах. И Россия в развитии искусственного интеллекта движется в общемировых трендах. У нас собственный рынок решений, сильные кадры, быстро развивающаяся научная школа, и высокий уровень базового физико-математического образования», — акцентировал министр, добавив, что основные задачи развития сформулированы в Национальной Стратегии развития искусственного интеллекта.

Обсуждение перспектив развития высокотехнологичных компаний продолжилось в новосибирском Академпарке — одной из крупнейших производственных площадок региона, где уже работает более 300 компаний. Общая численность сотрудников превышает 9 тысяч человек, суммарный объём выручки резидентов достиг 50 млрд рублей. Здесь создаются и выводятся на рынок уникальные разработки в сферах ИТ, приборостроения, биотехнологий и новых материалов. Действует собственная «фабрика стартапов» А: СТАРТ, ежегодно выводящая на рынок около 20 новых инновационных компаний.

Министру доложили о ходе строительства новой очереди технопарка из 5 новых производственных зданий общей площадью более 65 тыс. кв. м. Объём инвестиций оценивается на уровне 6 млрд рублей. Половина из них — частные, а половина — бюджетные средства, предоставляемые в рамках механизмов так называемого «инфраструктурного меню» — реструктуризации бюджетных кредитов и направления высвобождаемых средств на развитие инфраструктуры парковых проектов.

