Министр экономического развития РФ Максим Решетников высоко оценил разработки Центра искусственного интеллекта НГУ

13 апреля Министр экономического развития РФ Максим Решетников посетил Новосибирский государственный университет. В рамках своего визита он выступил с открытой лекцией «Искусственный интеллект: перспективы развития России», а также ознакомился с разработками Исследовательского центра в сфере искусственного интеллекта НГУ.

«Новосибирск — город с собственной экосистемой технологического развития. Здесь сильная научная школа, обладающая внушительным академическим потенциалом. Здесь сосредоточен бизнес, который умеет капитализировать технологии, превращать их в экономический актив. В целом, это отвечает задачам по достижению технологического суверенитета, поставленных Президентом. Впечатляет, что горизонт проектных планов исчисляется годами, есть хороший задел на будущее для их реализации», — отметил Максим Решетников, высоко оценив представленные проекты.

Губернатор Андрей Травников подчеркнул: «Не один раз мы говорили, что НГУ уже перестал быть исключительно студенческой скамьёй для будущих исследователей, кузницей для академических институтов. Этот университет даёт нам очень много будущих предпринимателей, причём, очень важно, инновационных предпринимателей, и старается быть в тренде всех самых современных, прогрессивных вещей. В частности, сегодня мы знакомились с Центром по развитию искусственного интеллекта, право на создание которого университет выиграл в этом году, его первыми результатами и планами коллег».

Решение о создании нескольких исследовательских центров мирового уровня в сфере искусственного интеллекта было принято в конце декабря прошлого года, один из них был образован на базе НГУ. Специализацией центра выбраны «Строительство и городская среда» (разработка технологий «умного города»).

«НГУ обладает уникальными компетенциями в сфере искусственного интеллекта, что позволяет нам решать широкий спектр как исследовательских, так и прикладных задач. Мы выбрали тематику «Строительство и городская среда», так как реализация технологий ИИ в этой сфере имеет большое социально-экономическое значение и напрямую влияет на качество жизни людей. В Центре ИИ мы работаем в тесном сотрудничестве с нашими индустриальными партнерами из таких областей, как телекоммуникации и связь, строительство, здравоохранение, финансы. Мы уже сформировали план работ на ближайшие три года, определили ключевые проекты, которые будем реализовывать», — прокомментировал Михаил Федорук, ректор НГУ.

«В числе проектов — создание цифровых двойников для управления строительными объектами, «умных» систем мониторинга городской инфраструктуры и экологической обстановки, разработка инструментов высокоточного управления энергосетями и общественным транспортом современного города», — рассказал и.о. директора центра, кандидат физико-математических наук Александр Люлько.

Особое внимание уделяется проектам, связанным с оптимизацией городской инфраструктуры здравоохранения и повышением качества жизни горожан. Среди таких проектов — технология, позволяющая максимально быстро тестировать большие группы лиц и выявлять случаи заболевания на самых ранних стадиях с минимальными финансовыми затратами.

Для решения этих задач в новосибирском филиале «НМИЦ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» была разработана и запатентована интерактивная компьютерная программа «Метод дистантного скринингового исследования нарушений зрения школьников». При поддержке губернатора области Андрея Травникова, с ее помощью проводится сплошное обследование школьников региона.

Новый этап доработки программы, проводимый с участием специалистов НГУ, связан с внедрением технологий искусственного интеллекта для контроля критически важных параметров проведения тестирования и обработки данных. Это сотрудничество позволило разработать программно-аппаратный комплекс для дистантного скринингового обследования зрения «Окулист Игорь». Работа с ним не требует наличия специальных знаний и легко доступна педагогу или другому сотруднику школы, ответственному за проведение тестирования в своем образовательном учреждении.

Разработчики планируют поставить комплекс для реализации пилотного проекта дистантного скринингового обследования зрения в школы Запорожской области.

В ближайшее время первые результаты работы Исследовательского центра станут доступны и более широкой аудитории. Главной демонстрационной площадкой для новых технологий, разрабатываемых Центром искусственного интеллекта, станет новый кампус НГУ, который строится в рамках национального проекта «Наука и университеты». Здесь будут работать интеллектуальные системы контроля воздуха, шумов и вибрации, система мониторинга объектов инженерной инфраструктуры и зданий, информационная платформа управления учебным процессом, система безопасности городской среды, в том числе предотвращения аварийных ситуаций, информационная платформа управления административно-хозяйственной деятельностью и многое другое.

В ходе визита Максим Решетников также выступил с открытой лекцией «Искусственный интеллект: перспективы развития России» перед студентами университета. По словам министра, ИИ сегодня — один из ключевых инструментов развития экономики. С его помощью можно сокращать издержки, повышать эффективность работы людей, а, значит, и качество продукции. А главное — постепенно трансформировать рынок труда и переходить к экономике высоких зарплат.

«Иными словами: можно будет больше производить при меньших расходах. Произойдет «переброс» сотрудников на более сложные задачи. И Россия в развитии искусственного интеллекта движется в общемировых трендах. У нас собственный рынок решений, сильные кадры, быстро развивающаяся научная школа и высокий уровень базового физико-математического образования», — акцентировал министр, добавив, что основные задачи развития сформулированы в Национальной Стратегии развития искусственного интеллекта.

