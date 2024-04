Source: MIL-OSI Russian Language News

Денис Мантуров посетил Всероссийский научно-исследовательский инструментальный институт в Москве

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Денис Мантуров посетил Всероссийский научно-исследовательский инструментальный институт «ВНИИИНСТРУМЕНТ». Институт разрабатывает и выполняет комплексные поставки инновационных технологий металлообработки, оборудования, оснастки и инструментов всех типов, обеспечивает их оптимальную эксплуатацию и мониторинг.

Денис Мантуров осмотрел прецизионный токарный станок с ЧПУ и функцией твёрдого точения УТС-300. Данный станок создан институтом в рамках субсидии Минпромторга на проведение НИОКР. Отличительной особенностью УТС-300 является применение российской системы ЧПУ «Мехатроника», а также станины из синтетического гранита производства ВСЗ «Техника».

Затем вице-премьеру – главе Минпромторга продемонстрировали сборочное производство Московского центра лазерных технологий: установки селективного лазерного плавления, образцы готовой продукции и производственный комплекс института.

Также Денис Мантуров посетил Управление стандартизации и технического регулирования института. На протяжении 25 лет там осуществляется работа технического комитета «ТК 095 “Инструмент„», который охватывает стандартизацию всех видов инструмента. В состав технического комитета входят представители Минпромторга, а также ведущие заводы – изготовители инструмента. Такая конфигурация комитета позволяет учесть все необходимые и соответствующие запросам отрасли требования к продукции.

