ГУУ и СОВНЕТ создали Ассоциацию проектно-ориентированных организаций науки и высшего образования

13 апреля 2024 года ректор Государственного университета управления Владимир Строев подписал соглашение с президентом Ассоциации управления проектами «СОВНЕТ» Александром Товбом о создании проектно-методического объединения «Ассоциация проектно-ориентированных организаций науки и высшего образования».

Подписание состоялась в рамках национального финала международного чемпионата по управлению проектами, являющегося одним из элементов деятельности Федеральной инновационной площадки «Межрегиональный учебно-методический центр проектного обучения как технология практической подготовки», утвержденной Минобрнауки на базе ГУУ.

«Мы давно идём по пути проектного обучения и пропагандируем его везде, — отметил Владимир Строев. — Мне приятно, что здесь собрались команды из разных регионов, и я знаю, что для каждого из ваших вузов это важный этап. И это важно и для вас самих, так как многие вузы хотят внедрить проектное обучение, а для этого нужны такие подготовленные кадры как вы. Желаю вам победы!»

«34 года назад именно ГУУ стал одним из соучредителей «СОВНЕТ», — отметил Александр Товб. — Прошло время, и мы проводим тут чемпионат, подписываем договор о взаимодействии. Это свидетельствует о том, что у вас, ребята, будет профессиональное будущее. Важно начать в правильном месте».

Ассоциация управления проектами «СОВНЕТ» – это добровольный союз профессионалов, осуществляющих научные исследования и разработки, обучение и сертификацию специалистов в области управления проектами, подготовку, выполнение и управление проектами в различных сферах деятельности. Ассоциация основана 25 октября 1990 года как некоммерческая профессиональная международная организация, с февраля 1991 года является национальным российским членом Международной ассоциации управления проектами – IPMA.

