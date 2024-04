Вилюй и Яна: в павильоне «Роснефти» на ВДНХ объявили имена белых медвежат из Якутского зоопарка

Source: MIL-OSI Russian Language News

13 апреля в павильоне «Роснефти» на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия» подвели итоги всероссийского конкурса по выбору имен для белых медвежат, родившихся в декабре прошлого года в Якутском зоопарке «Орто-Дойду».

Акция по выбору имён для белых медвежат стартовала 26 марта. В рамках первого этапа россияне предложили сотни вариантов кличек, из которых было отобрано 10 лучших пар: Лоокут и Нюргусун, Тима и Тома, Эрэл и Чолбон, Мир и Ника, Руслан и Мира, Омолон и Анюй, Снежок и Снежинка, Вилюй и Яна, Туйгун и Таптал, Боотур и Айкуо. На заключительном этапе состоялось голосование на странице «Роснефти» в соцсетях, где требовалось отметить понравившийся вариант.

Результаты голосования, участие в котором приняло более 8 тыс. человек, огласил Председатель Правительства Республики Саха-Якутия Кирилл Бычков. Победила пара имен «Вилюй и Яна» – за этот вариант проголосовали 40,22% участников акции.

Первым назвать белых медвежат в честь двух якутских рек – Вилюй и Яна, предложил Иван С., 8-летний житель города Подольска Московской области. Вместе со своей мамой он пришел в павильон «Роснефти» на оглашение результатов конкурса. Школьник интересуется путешествиями, и как раз накануне конкурса прочёл книгу о Якутии. За победу в конкурсе Ивану вручили памятные подарки от «Роснефти». Также призы от Компании получат авторы двух других пар имен, которые вошли в тройку лидеров народного голосования: Мария из Якутии, предложившая вариант «Тима и Тома», а также Надежда С. из Якутска с вариантом «Лоокут и Нюргусун».

Премьер-министр Якутии Кирилл Бычков отметил, что «Роснефть» является многолетним и надёжным партнёром Республики. «В регионе успешно работает дочернее предприятие Компании – «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которое является одним крупнейших налогоплательщиков Якутии. «Роснефть» не только вносит значимый вклад в промышленное развитие Республики, но и активно участвует в социальной жизни региона – помогает коренным народам Севера в сохранении национальных культур, поддерживает образовательные, просветительские и экологические проекты», – отметил Бычков.

В год 100-летия Республики Саха «Роснефть» открыла Малую академию наук в селе Чапаево Хангаласского района. В новом здании площадью 7 тыс. м2 учатся дети как из крупных городов, так и из отдаленных районов Республики. Центр по поддержке талантливых детей при академии наук был открыт в Якутии в рамках нацпроекта «Образование». Он работает по модели образовательного центра «Сириус». Этот центр является своеобразным хабом научно-исследовательской и проектной деятельности школьников для всего дальневосточного региона.

Кроме этого, при поддержке «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» в школе села Тас-Юрях Мирнинского района создан центр профильного и цифрового образования «Точка роста» – отремонтированы кабинеты робототехники, 3D – моделирования, школьного пресс-центра. В школе созданы телестудия, лингафонный кабинет, историко-краеведческий музей с выставочно-образовательной экспозицией. В здании также расположены филиалы Детской школы искусств и Детской спортивно-юношеской школы города Мирного.

В рамках церемонии оглашения имен сотрудница «РН-Москва» (дочернее предприятие «Роснефти») Галина Романова исполнила песни о медведях. Также для гостей павильона были проведены викторины о белых медведях с памятными сувенирами.

Сохранение и защита популяции белого медведя – одно из ключевых направлений экологической повестки «Роснефти». Компания изучает популяцию краснокнижных хищников в естественной среде обитания – проводит экспедиции по российскому побережью Северного Ледовитого океана. Под опекой «Роснефти» находятся все белые медведи, обитающие в российских зоопарках, в том числе в Якутском зоопарке «Орто-Дойду». Компания полностью обеспечивает их содержание, кормление, ветеринарное сопровождение, а также обновление вольеров, проведение научных исследований и образовательных программ.

Справка: Обитатели Якутского зоопарка – пара белых медведей Колымана и Ломоносов – приносят потомство уже в третий раз. В 2016 году у медведей родилась Хаарчаана – она сейчас живёт в Ленинградском зоопарке, а в 2019 году – Алмаз, ставший любимцем хабаровчан. Осиротевшую Колыману нашли в 2012 году на архипелаге «Медвежьи острова» в Нижнеколымском районе Республики Саха (Якутия). Ломоносов родился в Ленинградском зоопарке, откуда его привезли в Якутск. При поддержке «Роснефти» в зоопарке для медведицы построили дополнительный вольер с берлогой, необходимой для выращивания медвежат, так как в дикой природе самка воспитывает малышей одна.

13 апреля 2024 г

