6 млрд рублей направят на развитие Республики Тыва по программе индивидуального развития региона

До 2030 года Республика Тыва получит 6 млрд рублей по индивидуальной программе социально-экономического развития региона (ИПР). Действующая программа завершается в этом году. Федерация направила для развития субъекта 5 млрд рублей. Первостепенные задачи — развить сильные стороны экономики и ответить на потребности жителей.

«Созданы новые точки роста в сельском хозяйстве, промышленности, туризме. Инвесторы уже вложили 1,8 млрд рублей в проекты, еще 1 млрд инвестируют до конца года. Появилось более 500 рабочих мест. Благодаря реализации программы и ее комбинированию с другими механизмами поддержки Тува вышла на темпы выше среднероссийских. В 2 раза быстрее, чем в стране, снижался уровень бедности, в 3 раза — безработица. В 3 раза быстрее росли доходы населения. Президент поддержал наши подходы по продлению индивидуальных программ развития. Это значит, Тува получит еще 6 млрд до 2030 года. Важно, чтобы регион выполнил свои обязательства по первому этапу — ввел все объекты до конца этого года», — сообщил Максим Решетников.

«Программа показала себя реальным инструментом развития. В Туве обеспечен рост внутреннего регионального продукта. Удалось снизить уровень бедности, увеличились доходы населения. Заметно выросли инвестиции, расширилось строительство жилья и объектов социальной инфраструктуры. Кроме того, стройматериалы теперь мы производим сами благодаря средствам индивидуальной программы социально-экономического развития региона», — сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

В ходе поездки в Республику Тыва Максим Решетников посетил предприятия, которые получили поддержку в рамках ИПР. Нарастить сельскохозяйственные возможности региону поможет мясной комбинат — его запустят уже в этом году. Это позволит предприятию в 10 раз увеличить объем производства колбасных изделий и в 7 раз — мясных консервов, которые пополнят прилавки региональных магазинов.

Кроме того, в этом году запустится цех по первичной обработке шерсти. Уже закуплено 864 тонны сырья. На шерсть есть большой спрос в странах ближнего зарубежья, особенно в соседнем Китае. Этот проект реализуется по поручению Президента и находится у нас на особом контроле.

Готовится к запуску мебельная фабрика — это увеличит предложение в магазинах, позволит снизить ценник. Это особенно актуально при росте ввода жилья в эксплуатацию: за 2023 год он превысил 172 тыс. кв. м — пока наибольшее значение. Этому поспособствовал комплекс мероприятий индивидуальной программы развития: спроектированы и возведены объекты инженерной инфраструктуры для жилищного строительства, модернизированы производства кирпича и железобетонных изделий, запущено производство резиновой плитки и брусчатки из вторсырья.

