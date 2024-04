42 млн туристических поездок ожидает Минэкономразвития в летнем туристическом сезоне 2024 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Такие данные озвучил глава ведомства Максим Решетников в ходе селекторного совещания, посвященного подготовке к летнему туристическому сезону 2024 года.

Максим Решетников отметил, что на внутреннем туристическом рынке продолжается стабильный рост спроса. За январь — февраль число турпоездок увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По итогам 2024-го Минэкономразвития ожидает 84 млн турпоездок (рост на 8,6% по сравнению с 2023-м). Из них 42 млн придутся на летний туристический сезон. Министр отметил, что в это время растет нагрузка на гостиницы, туристическую инфраструктуру. Среди важных вопросов — транспортное обеспечение.

«В прошлом году в летний сезон перевезено почти 39 млн туристов всеми видами транспорта. В этом году, по оценкам, цифра вырастет еще на 3,2 млн человек. Заранее направили наши оценки по турпотоку в разрезе популярных направлений и по месяцам в Министерство транспорта, чтобы коллеги сформировали летнее расписание, настроили работу и авиакомпаний, и железных дорог. Ждем, что будут оперативно реагировать на ситуацию. В случае необходимости направят самолеты на более востребованные направления, предложат дополнительные составы на железной дороге», — отметил Максим Решетников.

Представитель Минтранса в ходе совещания напомнил о реализации программ субсидирования авиаперевозок, которые предусматривают в том числе адресную поддержку многодетных семей. Кроме того, ведомство в рамках подготовки к летнему сезону занимается организацией зеленых коридоров для организованных групп детей в аэропортах. Для их удобства предусмотрены отдельные стойки регистрации, пункты предполетного досмотра, зоны ожидания, а также отдельные транспортные средства для сопровождения к воздушному судну и от него.

Максим Решетников отметил, что за прошлый год было введено 12,5 тыс. новых номеров, рост этого показателя составил 10%. В этом году высокая инвестиционная активность в отрасли сохраняется. Большую роль в этом играют меры поддержки в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Максим Решетников заявил, что по программе создания модульных гостиниц до конца 2024 года 61 регион планирует построить еще 12 тыс. номеров. Программу планируется продлить на 2025–2027 годы. По программе льготного кредитования будет поддержано строительство 167 крупных отелей в 55 регионах на 59 тыс. номеров. Еще 6,4 млрд получат в этом году регионы в рамках единой субсидии. Средства пойдут в том числе на подготовку к летнему сезону: развитие маршрутов, центров городов, точек притяжения, пляжей.

Особое внимание министр обратил на вопросы безопасности туристов. Значительную часть этой работы проводит Министерство чрезвычайных ситуаций, которое обеспечивает контроль за катерами, лодками, гидроциклами и в целом отвечает за безопасность на воде для отдыхающих. Кроме того, ведомство выполняет регистрацию туристов и туристских групп, которые выходят на сложные маршруты. Такая процедура позволяет спасательным подразделениям МЧС в экстренных случаях уменьшить зону поиска и сократить время оказания необходимой помощи туристам.

На законодательном уровне по инициативе Минэкономразвития закреплена обязанность инструктора-проводника информировать территориальные органы МЧС о выходе на маршрут.

«В этом году в рамках дорожной карты трансформации делового климата мы сократили сроки уведомлений МЧС о выходе на опасный маршрут. Теперь туристу можно уведомлять ведомство о походах день в день (раньше это было 10 дней), главное — это делать. Регионам также надо включиться в информационную работу, чтобы туристы, когда идут в горы, в поход, не ленились и уведомляли. МЧС предприняло очень много, чтобы все это максимально просто было сделать», — подчеркнул Максим Решетников.

В ближайшее время начнется подготовка к отдыху на морском побережье, а также на берегах озер и рек. Для эксплуатации пляжей предприниматели должны получить санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии объекта нормам санитарного законодательства, которые выдаются Роспотребнадзором. Ведомство подтвердило готовность территориальных органов к приему обращений от пользователей земельных участков и водопользователей. Первыми эту работу начнут южные регионы страны, где работа пляжей стартует в ближайшее время.

Во встрече приняли участие представители российских регионов, Минтранса, МЧС, Роспотребнадзора и других ведомств. Участники в выступлениях рассказали о ходе подготовки к летнему туристическому сезону, реализации мер господдержки, готовящихся туристических событиях.

