12.04.2024 Actualización actual del país de origen de Izraela, Palestyny ​​i Libanu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych, co spowodowałoby znaczne trudności w opuszczeniu tych trzech państw. Ewentualna eskalacja może doprowadzić do istotnych ograniczeń w ruchu lotniczym oraz braku możliwości przekraczania lądowych przejść granicznych.

Osoby przebywające obecnie w Izraelu oraz na okupowanych terytoriach palestyńskich wzywamy do rozważenia, czy dalszy ich pobyt jest na pewno konieczny.

