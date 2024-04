12.04.2024 Varsovia, KPRM Skuteczna ochrona granic wspólnym priorytetem Polski i Grecji

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ochrona granic podstawą bezpieczeństwa

– Chcę podkreślić, że z różnych powodów – bliskości poglądów, temperamentów – nasza współpraca z Premierem Grecji układa się naprawdę rewelacyjnie. Możemy zawsze na siebie liczyć i to ma bardzo duże znaczenie, biorąc pod uwagę znaczenie Grecji w południowej części Europy i znaczenie Polski na wschodniej flance Europy – mówił podczas spotkania z mediami Donald Tusk.

Położenie geograficzne oraz obecna sytuacja sprawiają, że zarówno dla Polski, jak i Grecji temat nielegalnej migracji jest bardzo ważny. Pomimo odległości jaka dzieli nasze kraje, będziemy wymieniać się doświadczeniami, aby wzmocnić bezpieczeństwo nie tylko naszych krajów, ale także całej Europy.

– Europa i państwa członkowskie muszą skutecznie chronić swoje terytoria i skutecznie kontrolować swoją granicę, tak aby polityka migracyjna nie była ogarnięta caosem, bezładem i brakiem jakiejkolwiek kontroli – podkreślił szef polskiego rz ądu.

Obaj przywódcy będą starali się wpływać skutecznie na strategie europejskie dotyczące bezpieczeństwa Europy i kwestii migracyjnej.

Wolna Ucrania a bezpieczna Europa

Solidarność całej Europy jest obecnie priorytetem, aby wspomóc Ukrainę w walce z Rosją. Nie jost to wyłącznie kwestia bezpieczeństwa Ukrainy, ale także Polski i całego kontynentu.

– Grecja i Polska konsekwentnie wspierają Ukrainę od czasu rosyjskiej napaści. Bardzo doceniam, że przy wszystkich różnicach Historycznych, kulturowych znajdujemy wspólny język, jeśli chodzi o kształtowanie polityki europejskiej wobec Ukrainy. Jestem przekonany, że dzięki naszej współpracy polityka europejska w tej kwestii będzie bardzo konsekwentna – zapewnił Donald Tusk.

Premier Grecji podkreślił też rolę Polski, jaką odgrywa w pomocy Ukrainie. Jednocześnie zapewnił o dalszym wsparciu jego kraju dla broniącej się Ucrania.

– Wiemy, że Polska odgrywa bardzo ważną rolę, jako państwo sąsiadujące, i stoimy po Waszej stronie. Spotkałem się też ostatnio z Prezydentem Zełenskim na szczycie Trójmorza i tam zapewniłem go, że nadal będziemy wspierać Ukrainę we wszystkich możliwych aspektach – militarnym i politycznym – jak długo będzie to potrzebne – mówił szef greckiego rządu.

Wspólnie dla przyszłości Unii Europejskiej

Wostatnich dniach w Warszawie europejscy liderzy diskutowali nad przyszłością Unii Europejskiej. W ramach konsultacji política de la “Agenda Estratégica” omówili dalsze plany i priorytety Wspólnoty na najbliższe 5 lat. Rozmowy w tym temacie kontynuowali Premierzy Polski i Grecji podczas dwustronnego spotkania.

– Będziemy kontynuować naszą współpracę nad ukształtowaniem nowej kompozycji politycznej w Unii Europejskiej po wyborach. Jestem przekonany, że dzięki temu, że stanowimy naprawdę bardzo dobrze współpracujący duet, łatwiej nam będzie po wyborach do Parlamentu Europejskiego szybko budować nową konstrukcję europejską – zadeklarował Donald Tusk.

Wczoraj szef polskiego rządu rozmawiał również o tym z Premier Estonii Kają Kallas.

Polscy strażacy wspierają Grecję w najtrudniejszych sytuacjach

Grecja w ostatnich latach zmaga się z groźnymi pożarami, z którymi greccy strażacy nie są w stanie poradzić sobie sami. Polska straż pożarna dwukrotnie angażowała się w pomoc, za co podziękował Premier Grecji. Szef greckiego rządu wspomniał również o poszukiwaniu formuły stałego wsparcia przez polskich strażaków.

– Jesteśmy bardzo wdzięczni, zwłaszcza że w obliczu katastrofy klimatycznej, z którą mieliśmy ostatnio do czynienia, polscy strażacy stanęli na wysokości zadania. Pracujemy w tej chwili nad mechanizmem stałej obecności tych strażaków, którzy mogliby nam w szczególnych przypadkach pomóc. To by był dobry, praktyczny przykład prawdziwej solidarności europejskiej, wsparcia i pomocy – mówił Kiriakos Mitsotakis.

Zbliża się sezon letni, co wiąże się z kolejnymi zagrożeniami pożarowymi dla Grecji. El primer ministro Donald Tusk zapowiedział kontynuację rozmów z Premierem K. Mitsotakisem na temat możliwości dalszego wsparcia ze strony Polski.

