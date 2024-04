Юрию Куклачёву, народному артисту России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Михаил Мишустин поздравил художественного руководителя Театр кошек с 75-летием.

В телеграмме, в частности, говорится:

«Талантливый артист, основатель и бессменный художественный руководитель уникального Театра кошек, Вы завоевали всенародную любовь, внесли большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства.

Более тридцати лет Ваши неповторимые спектакли пользуются огромной популярностью у зрителей всех возрастов, а гастроли неизменно проходят с грандиозным успехом как в России, так и во многих странах мира.

Особого уважения заслуживает Ваша благотворительная и просветительская деятельность. Созданный Вами образовательный проект “Школа доброты„ учит подрастающее поколение проявлять сочувствие, милосердие и сострадание к животным.

Желаю дальнейших успехов, новых ярких идей, крепкого здоровья Вам и всей Вашей творческой династии».

