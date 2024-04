Юрий Трутнев поручил разработать критерии привлечения инвесторов для строительства автодороги в Приморье

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совещание по вопросу строительства в Приморском крае автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный

По итогам совещания по вопросу строительства в Приморском крае автомобильной дороги Владивосток – Находка – порт Восточный Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев поручил Минфину, Минэкономразвития выработать критерии конкурентного отбора частных инвесторов для участия в строительстве автомобильной дороги на условиях концессионного соглашения.

«Есть поручение Президента Российской Федерации завершить строительство дороги. Дорога важная. Она обеспечивает транспортную доступность Находки, и это одна из нитей транспортной инфраструктуры, которая крайне нужна на Дальнем Востоке для развития страны в целом», – сказал Юрий Трутнев.

Автомобильная дорога Владивосток – Находка – порт Восточный протяжённостью 146 км является ключевым инфраструктурным объектом международного транспортного коридора «Приморье-1». Трасса свяжет между собой три крупных порта России – Владивосток, Находку и порт Восточный, а также южные районы Приморского края. Новая дорога станет важной транспортной артерией юга Приморья и обеспечит выход на федеральную автомобильную дорогу А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток на 734-м км в районе посёлка Угловое.

Первый участок протяжённостью 18 км, который идёт в обход Артёма, был открыт в августе 2016 года. Сейчас завершается работа на участке от 18-го до 43-го км до города Большой Камень.

Обсуждалась дальнейшая работа по строительству автодороги. Около 100 км разбиты на шесть участков средней протяжённостью 20 км. Четыре этапа связаны со строительством участков в обход Большого Камня, Фокино и подъездом к Находке и порту Восточный, ещё два – с реконструкцией участков существующей дороги.

Строительство обхода Большого Камня предусмотрено пятилетним планом дорожного строительства, утверждённым Правительством, дорогу первой категории планируется построить с четырьмя полосами движения и разделением потоков.

Также рассматривались предложения по привлечению к строительству дороги частных инвестиций. «Модель привлечения частных инвесторов в проект должна быть прозрачная, понятная и честная. Она должна быть сделана в интересах российского государства», – подытожил вице-премьер.

