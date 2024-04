Юрий Трутнев поручил внести уточнения в нормативные акты по обеспечению безопасного ведения горных работ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Совещание о ходе расследования аварии на руднике «Пионер» и об обеспечении безопасного ведения подземных горных работ

Такое поручение Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев дал по итогам совещания о ходе расследования аварии на руднике «Пионер» и об обеспечении безопасного ведения подземных горных работ.

18 марта на руднике «Пионер» произошло обрушение горных пород, в результате чего 13 человек оказались запертыми в шахте. В проведении аварийно-спасательных работ было задействовано 226 человек и 29 единиц техники. Две недели поисково-спасательных работ не дали результатов. Спасателям и сотрудникам рудника, участвовавшим в операции, угрожали обрушение борта карьера и повторный прорыв горной массы. Результаты работы буровых установок показали наличие льда и воды, горной массы в шахте на разных уровнях. Это не просто затруднило поиски, а сделало их невозможными ввиду опасности для жизни спасателей. Чтобы избежать новых жертв, было принято непростое решение прекратить операцию.

«Задача этого совещания – поговорить о системных вещах: насколько правила ведения горных работ, требования, которые к ним предъявляются, соответствуют сегодняшнему дню и насколько технологии обеспечения безопасности, которые применялись на руднике “Пионер„, соответствуют этим требованиям. Цель простая – сделать так, чтобы как можно меньше людей рисковали и гибли», – сказал Юрий Трутнев.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, ведётся расследование. Проверка в отношении хозяйствующих субъектов в связи с нарушением требований законодательства о промышленной безопасности и недропользовании продолжается.

По итогам совещания Юрий Трутнев поручил Ростехнадзору совместно с МЧС, Минприроды и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти провести анализ ситуации, приведшей к гибели людей, и представить предложения для совершенствования нормативных актов, регламентирующих обеспечение безопасного ведения горных работ.

«Необходимо понять, насколько достаточны те требования, которые предъявляются к компаниям, ведущим горные работы, для обеспечения жизни людей. Если люди гибнут, значит что‑то сделано не так. Что‑то сделано неправильно в нормативном регулировании, в действиях компании. С этим надо разобраться и принять все меры, обеспечивающие безопасность людей при ведении горных работ», – подчеркнул Юрий Трутнев.

МЧС России дано поручение проанализировать достаточность сил и средств, которые расположены в Дальневосточном федеральном округе, для своевременного оказания помощи при проведении спасательных работ в случае необходимости.

