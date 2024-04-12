Финансовые новости: 15 апреля 2024 г. вступает в силу новая база расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
С 15 апреля 2024 года вводится в действие новый состав базы расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов).
База расчета Кривой бескупонной доходности государственных облигаций, действующая с 15.04.2024
|№
|Наименование
|Номер государственной регистрации
|1
|ОФЗ 26222
|SU26222RMFS8
|2
|ОФЗ 26227
|SU26227RMFS7
|3
|ОФЗ 26242
|SU26242RMFS6
|4
|ОФЗ 26234
|SU26234RMFS3
|5
|ОФЗ 26229
|SU26229RMFS3
|6
|ОФЗ 26219
|SU26219RMFS4
|7
|ОФЗ 26226
|SU26226RMFS9
|8
|ОФЗ 26207
|SU26207RMFS9
|9
|ОФЗ 26212
|SU26212RMFS9
|10
|ОФЗ 26218
|SU26218RMFS6
|11
|ОФЗ 26221
|SU26221RMFS0
|12
|ОФЗ 26225
|SU26225RMFS1
|13
|ОФЗ 26233
|SU26233RMFS5
|14
|ОФЗ 26240
|SU26240RMFS0
|15
|ОФЗ 26230
|SU26230RMFS1
|16
|ОФЗ 26238
|SU26238RMFS4
|17
|ОФЗ 26243
|SU26243RMFS4
|18
|ОФЗ 26241
|SU26241RMFS8
|19
|ОФЗ 26228
|SU26228RMFS5
|20
|ОФЗ 26244
|SU26244RMFS2
Подробная информация о Кривой бескупонной доходности государственных облигаций (облигаций федеральных займов) размещена на сайте биржи http://moex.com/a3642
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