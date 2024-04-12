Финансовые новости: Об изменении значений риск-параметров для фьючерсных контрактов на природный газ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 12.04.2024 на срочном рынке по фьючерсным контрактам на природный газ изменяются следующие риск-параметры:
- Включение с межмесячный спред:
|Код базового актива
|Num
|Текущее значение параметра “входит в межмесячный спред”
|Значение параметра “входит в межмесячный спред” с 19:00 12.04.2024
|NG
|1
|Да
|Да
|NG
|2
|Да
|Да
|NG
|3
|Нет
|Да
|NG
|4
|Нет
|Да
|NG
|5
|Нет
|Да
|NG
|6
|Нет
|Да
- Количество расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта “Полунеттинг” в целях расчета Гарантийного обеспечения:
|Код базового актива
|Текущее значение “NCl“, количество расчётных периодов
|Значение “NCl“, количество расчётных периодов с 19:00 12.04.2024
|NG
|50
|500
Риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе “Статические риск-параметры” с 15 апреля 2024 г. – НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)
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