Финансовые новости: Об изменении значений риск-параметров для фьючерсных контрактов на природный газ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Решением НКО НКЦ (АО) с 19:00 12.04.2024 на срочном рынке по фьючерсным контрактам на природный газ изменяются следующие риск-параметры:

Включение с межмесячный спред:

Код базового актива Num Текущее значение параметра “входит в межмесячный спред” Значение параметра “входит в межмесячный спред” с 19:00 12.04.2024 NG 1 Да Да NG 2 Да Да NG 3 Нет Да NG 4 Нет Да NG 5 Нет Да NG 6 Нет Да

Количество расчетных периодов до исполнения фьючерсного контракта, в течение которых действует правило учета рисков исполняющегося фьючерсного контракта “Полунеттинг” в целях расчета Гарантийного обеспечения:

Код базового актива Текущее значение “NCl“, количество расчётных периодов Значение “NCl“, количество расчётных периодов с 19:00 12.04.2024 NG 50 500

Риск параметры будут доступны на сайте НКЦ в разделе “Статические риск-параметры” с 15 апреля 2024 г. – НКЦ | Риск-параметры (nationalclearingcentre.ru)



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI