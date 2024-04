Финансовые новости: Новые правила расчета вознаграждения НПФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России подготовил требования к порядку определения размера вознаграждения негосударственных пенсионных фондов (НПФ) «за успех». Проект указания опубликован для общественного обсуждения.

С 1 января 2024 года для НПФ, которые работают по договорам негосударственного пенсионного обеспечения и в программе долгосрочных сбережений, изменилась система вознаграждения. Теперь его размер будет зависеть в том числе от уровня доходности фонда за отчетный год по отношению к специальному финансовому индикатору (бенчмарку), который определит Банк России. В качестве бенчмарка регулятор выбрал среднюю ставку по банковским вкладам на срок от 1 до 3 лет, привлеченным в декабре того года, который предшествует году начисления вознаграждения НПФ. Банк России исходил из того, что индикатор известен НПФ заранее, отражает реальные доходности на финансовом рынке на начало каждого календарного года и схож по срокам с облигациями в портфелях фондов. Новые требования будут применяться для расчета вознаграждения НПФ уже за 2024 год. Фото на превью: New Africa / Shutterstock / Fotodom

