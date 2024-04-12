Финансовые новости: В память о подвигах в Великой отечественной войне (12.04.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 12 апреля 2024 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты.

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Монета номиналом 2 рубля выходит в серии «Герои Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Она посвящена Борису Сафонову, настоящему асу военной авиации. За время боевых действий он сбил свыше 20 самолетов противника. Сафонов стал первым, кому в годы Великой Отечественной войны дважды было присвоено звание Героя Советского Союза за совершенные подвиги.

Вторая монета — номиналом 3 рубля «Орден Красной Звезды» серии «Победа советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Серебряные монеты номиналом 2 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 г, проба сплава — 925) и 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеют форму круга диаметром 33,0 и 39,0 мм соответственно.

С лицевой и оборотной сторон монет по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монет «2 РУБЛЯ», «3 РУБЛЯ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне:

— монеты «Б.Ф. Сафонов» (каталожный № 5110-0182) расположены рельефные изображения портрета дважды Героя Советского Союза Б.Ф. Сафонова и медалей «Золотая Звезда» на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений силуэта летящего самолета, оставляющего за собой след, и северного сияния; под портретом полукругом расположена рельефная надпись «Б.Ф. САФОНОВ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук;

— монеты «Орден Красной Звезды» (каталожный № 5111-0499) расположено частично выполненное в цвете рельефное изображение ордена Красной Звезды на фоне выполненных в технике лазерного матирования изображений образов Великой Отечественной войны; внизу по окружности имеется рельефная надпись «ОРДЕН «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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