Татьяна Голикова: Около 700 тысяч человек прошли бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Демография»

Татьяна Голикова провела пленарную сессию «Рынок труда: возможности соискателя и вызовы работодателя» на выставке «Россия»

На международной выставке-форуме «Россия» прошла пленарная сессия «Рынок труда: возможности соискателя и вызовы работодателя» под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой. Участники обсудили реализацию национального проекта «Кадры», востребованные профессии будущего и текущие вызовы рынка труда. Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской ярмарки трудоустройства.

С этого года Всероссийская ярмарка трудоустройства по поручению Президента России стала ежегодной. На региональном этапе она уже охватила почти 18 тысяч работодателей на более чем 1,5 тыс. площадок.

Как отметила Татьяна Голикова, по состоянию на февраль 2024 года Россия имеет рекордно низкие показатели по безработице, а это значит, что мы всё более исчерпываем тот свободный ресурс, который есть на рынке труда, и поэтому крайне аккуратно и эффективно должны относиться к тому, чем сегодня располагаем.

«До 2030 года нам нужно привлечь в экономику дополнительно один миллион квалифицированных кадров. По нашим предварительным оценкам, ожидаемое дополнительное количество занятых, которое должно быть привлечено в экономику, оценивается в 2,4 миллиона. Но при этом мы продолжаем работать над этой цифрой в силу того, что перед страной стоят новые технологические вызовы, приоритеты, объявленные Президентом страны в рамках Послания Федеральному Собранию. И конечно, мы очень тщательно вместе с нашими работодателями и образовательными учреждениями оцениваем реальную потребность в трудовых ресурсах», – сказала на пленарной сессии Татьяна Голикова.

Вице-премьер также отметила, что по решению Президента с будущего года стартует национальный проект «Кадры», структура которого сейчас формируется. На текущий день уже собраны потребности свыше 84 тыс. организаций, в которых заняты почти 12 миллионов сотрудников. Кадровый прогноз станет ориентиром для системы образования и поможет работодателям в формулировании кадровых стратегий.

«В этом году на рынок труда выйдут 860 тысяч молодых людей со средним профессиональным образованием, и более 45% из них – это специалисты, которые подготовлены для работы в технологических отраслях», – подчеркнула она.

Заместитель Председателя Правительства уточнила, что в 2024 году состоится первый выпуск в рамках проекта «Профессионалитет» и порядка 138 тысяч молодых специалистов выйдут на рынок труда.

Кроме того, продолжается бесплатная переподготовка кадров в рамках национального проекта «Демография». «За весь период реализации мы переподготовили порядка 700 тысяч специалистов для отраслей экономики и 100 тысяч специалистов переподготовим ещё в этом году», – сказала Татьяна Голикова. Вице-премьер уточнила, что эта работа будет продолжена и в рамках нового национального проекта «Кадры».

Министр просвещения Сергей Кравцов отметил, что, учитывая темпы развития российской экономики и грандиозные проекты страны, большую роль играет подготовка рабочих кадров.

«С учётом развития экономики нашей страны, наших грандиозных проектов задача подготовки рабочих кадров является ключевой. Я хочу обратиться к работодателям и пригласить к максимальному сотрудничеству с системой среднего профессионального образования. Напомню, что у нас действует 3196 колледжей. Мы за последние четыре года создали возможность для увеличения доли практического обучения до 80%, оснастили 1,5 тыс. лабораторий современным оборудованием, причём 80% именно российского производства», – сказал Сергей Кравцов.

Глава Минпросвещения подчеркнул, что сегодня доля технических специальностей в колледжах составляет 55,5%. Он добавил, что исходя из прогноза кадровой потребности, который готовят совместно Минпросвещения и Минтруд, контрольные цифры приёма будут корректироваться.

Сергей Кравцов рассказал, что согласно поручениям Президента России, озвученным в Послании Федеральному Собранию, с 2025 года начнётся большая программа капитального ремонта колледжей. Кроме того, в этом году будет открыт технопарк профессионального образования в Нижнем Новгороде, ещё один технопарк уже работает в Калуге.

По словам президента Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина, выбор действий в условиях задачи обеспечения технологического суверенитета России, её социально-экономического развития очевиден: рост производительности труда и высококвалифицированные кадры становятся ключевыми факторами успеха.

«Потребности в работниках той или иной квалификации могут меняться, но мы фиксируем, что работники со средним профессиональным образованием в течение длительного времени будут востребованы. И именно поэтому мы большое внимание уделяем и ярмарке трудоустройства, и таким проектам, как “Профессионалитет„, и передовым инженерным школам», – подчеркнул Александр Шохин.

Он отметил, что в рамках национального проекта «Кадры» необходимо обеспечить решение нескольких взаимоувязанных задач. «Это совершенствование системы высшего и среднего профессионального образования в целях обеспечения потребностей рынка труда, повышение производительности труда, сокращение трудозатрат, задействование резервов трудовых ресурсов», – сказал президент РСПП.

Старший управляющий директор «Авито Работы» Артём Кумпель рассказал, какие профессии наиболее востребованы на российском рынке труда.

«Самой востребованной категорией со стороны работодателей остаётся сегмент рабочих и линейных профессий: в I квартале 2024 года в топ-3 сфер по количеству размещённых вакансий на нашей платформе вошли “производство, сырьё, сельское хозяйство„ (доля вакансий – 20%), “строительство„ (12%) и “транспорт, логистика„ (8,6%). Развитие ритейла и электронной коммерции ведёт к повышенному спросу на курьеров (7,2%) и работников такси (3,6%)», – сообщил Артём Кумпель.

Также он отметил, что в 2022 и 2023 годах российские компании вступили в зарплатную гонку и уровень средних зарплат ощутимо вырос. «При сравнении средних зарплатных предложений по графику “полный день„ на нашей платформе за весь 2022-й и 2023 год уровень зарплат вырос на 35%. Сейчас темпы роста стали снижаться, а работодатели обратили внимание на другие способы привлечения персонала», – рассказал Артём Кумпель.

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» – это ежегодное мероприятие, которое в 2024 году проводится по поручению Президента. Цель мероприятия – оперативная помощь промышленным предприятиям в подборе кадров, а также помощь соискателям в трудоустройстве. Наряду с оперативными задачами Всероссийская ярмарка трудоустройства нацелена на продвижение рабочих и инженерных профессий, а также популяризацию промышленных предприятий и научных организаций как работодателей.

