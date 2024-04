Студентки ГУУ выступили в финале конкурса «Лидеры права-2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

5 апреля 2024 года прошел завершающий третий этап Седьмого федерального научно-образовательного конкурса законотворческой инициативы среди молодых юристов «Лидеры Права-2024».

Из 70 команд-участников после двух отборочных туров в финальный этап прошли 18 команд, в т.ч. две команды ГУУ – «Непоколебимые творцы» и «Законотворцы Первого управленческого».

Наши студенты предложили внести в законодательство определение «аккаунт», и также предусмотреть в Уголовном кодексе РФ ответственность за «дипфейки».

Финал состоял из трех этапов, в которых состязались команды из ведущих вузов страны.

Студентки ГУУ Александра Жук и Дарья Шапорова в составе команды «Законотворцы первого управленческого» вышли в завершающий этап финального тура в числе 7 команд-финалистов и были награждены Дипломом финалиста.

Научный руководитель команд доцент Светлана Титор награждена ценным подарком и Благодарственным письмом за активное участие в дебатах конкурса.

Благодарственное письмо организаторы конкурса направили и в адрес ректора ГУУ Владимир Строева.

