Студентка ГУУ получила грант от «Альфа-Банка»

Стали известны победители конкурса по стипендиальной программе «Альфа-Шанс» от «Альфа-Банка». Среди 31 стипендиата оказалась студентка ГУУ Диера Ташбекова.

«Альфа-Шанс» — стипендиальная программа «Альфа-Банка» по поддержке талантливой молодёжи. Эксперты ежегодно отбирают лучших студентов, которые получают гранты от «Альфа-Банка». В этом году в жюри было два музыканта – Василий Вакуленко (Баста) и Иманбек.

В рамках конкурса студенты рассказывают о своих выдающихся достижениях и увлечениях. Победители получают по 300 тысяч рублей исследования, стартапы, обучение и возможность стажировок. Программа помогает им осуществить мечты и добиться первых успехов в карьере.

Лауреатов конкурса выбирают эксперты из «Альфа-Банка», крупнейших университетов и ведущих компаний. В этом году жюри рассмотрело более 2000 заявок из 100 вузов и 50 городов России. Среди участников – программисты, математики, экономисты, юристы, биологи, психологи, физики, музыканты.

В этом году стипендиатом стала студентка 4 курса Государственного университета управления, неоднократная победительница олимпиад и конкурсов Диера Ташбекова. Свой грант Диера потратит на мини-школу для детей.

Поздравляем нашу отличницу и желаем дальнейших побед. Напомним, что в ноябре прошлого года Диера получила стипендию «Газпромбанка».

Новый набор студентов организаторы объявят осенью. Подробнее о программе и победителях можно узнать на сайте проекта.

