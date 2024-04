Руководители предприятий нацпроекта «Производительность труда» могут повысить квалификацию по программе «Лидеры производительности»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Идет прием заявок на третий и четвертый потоки обучения по программе подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности». В течение 6 месяцев участники изучают новые методы и инструменты совершенствования производства и логистики, маркетинга и продаж, стратегии и управления персоналом.

Обучение бесплатное для участников нацпроекта «Производительность труда» и проходит в гибридном формате. Предусмотрены очные занятия в Москве на площадке ВАВТ Минэкономразвития России, стажировки на модельных предприятиях, а также дистанционная работа. Регистрация на третий и четвертый образовательные потоки продлится до 20 апреля и 17 мая соответственно. Подать заявку и ознакомиться с дополнительной информацией о программе можно на сайте центрпроизводительности. рф.

«Уже сейчас обучаются первые два образовательных потока, количество участников превысило 400 человек. Всего в 2024 году повысить квалификацию смогут 750 руководителей компаний национального проекта „Производительность труда“. Эксперты программы „Лидеры производительности“ более 5 лет занимаются повышением квалификации российских руководителей. Через неё уже прошли около 9.5 тысяч специалистов», — сообщил замминистра экономического развития России Мурат Керефов.

«Комплексный подход к образованию, гибкость и адаптивность программы к меняющимся условиям помогли управленческим командам превратить новые вызовы в окно возможностей для своего бизнеса. И это подтверждают цифры: так, по данным опроса наших выпускников за предшествующие годы, 79% руководителей отмечают рост эффективности своей деятельности после прохождения программы, а более 70% проектов повышения производительности, разработанных для предприятий во время обучения, успешно реализуются и приносят конкретные результаты», — подчеркнула директор Центра повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России, руководитель программы «Лидеры производительности» Екатерина Гришина.

Образовательная программа «Лидеры производительности» — одна из системных мер поддержки бизнеса, разработанная по заказу Минэкономразвития России в рамках национального проекта «Производительность труда». Программа реализуется на базе Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России. Всего в рамках программы подготовят порядка 10 тысяч руководителей высшего и среднего звена предприятий обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, торговли, а также транспортной и строительной отраслей.

