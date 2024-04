Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 11 апреля 2024 года №887-р

Документ Распоряжение от 11 апреля 2024 года №887-р

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение, актуализирующее перечень показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. Решение позволит сделать более точной оценку усилий региональных властей по созданию благоприятного инвестиционного климата.

В перечень включены 25 новых показателей. Так, теперь рейтинг регионов будет зависеть от количества рабочих мест, созданных на предприятиях малого бизнеса, которые являются резидентами бизнес-инкубаторов, промышленных парков и технопарков.

Кроме того, в число показателей добавлено количество конкурентных закупок, в ходе которых преимущество имели предприятия малого бизнеса или социально ориентированные некоммерческие организации. Ещё один новый показатель – количество самозанятых граждан.

Помимо этого, в рейтинге будет учитываться консолидированный объём финансовой поддержки предприятий малого и среднего бизнеса, а также самозанятых граждан в рамках национальной гарантийной системы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Также в перечень включён объём регионального несырьевого неэнергетического экспорта малых и средних компаний.

Подписанным документом внесены изменения в распоряжение Правительства от 11 апреля 2016 года №642-р.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI