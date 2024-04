Политех представлен в 10 предметах международного рейтинга QS Subject Rankings

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Опубликованы результаты международного предметного рейтинга QS World University Rankings by Subject 2024, формируемого британской компанией Quacquarelli Symonds (QS). Политех отмечен в 10 специальностях, многие из которых являются ключевыми для университета. Также в этом году СПбПУ был впервые оценён в области химии и занял 13 место среди российских вузов.

Лучшие результаты Политех получил в машиностроении и электротехнике — 3 и 5 место в России и топ-250 и топ-300 среди мировых университетов соответственно. В материаловедении Политех укрепил свои позиции в России, поднявшись на 7 строчку с 10 в прошлом году.

Каждый год международные рейтинги выделяют достижения и развитие университетов в различных областях знаний, включая СПБПУ. В этом году академическая репутация оказалась самым устойчивым показателем для специальностей Политеха. На такой результат повлияли передовые исследования наших ученых, квалификация и достижения преподавателей, а также широкий спектр и качество образовательных программ , — комментирует и.о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская.

Всемирный рейтинг университетов QS World University Rankings составляет глобальный научно-исследовательский консультационный центр QS Quacquarelli Symonds. Университеты в нём ранжируются по пяти показателям: академическая репутация, репутация на рынке труда, индекс цитирования, индекс публикаций и международная активность. Всего в этом году по этим предметам оценили 1559 учреждений.

