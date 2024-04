Политех на образовательном саммите в Индии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Россия и Индия продолжают укреплять взаимодействие в различных областях. Образование, культура и наука являются важными направлениями сотрудничества, поэтому проведение совместных исследований, обмен студентами, культурные мероприятия способствуют укреплению дружественных отношений между народами двух стран.

Регулярно СПбПУ участвует в образовательных выставках в Индии. В рамках работы по продвижению российского высшего образования и укреплению научного сотрудничества Политех принимает участие в масштабном профильном мероприятии — Российско-Индийском образовательном саммите, который стартовал 11 апреля в Нью-Дели.

Начальник Управления международного сотрудничества СПбПУ Владимир Хижняк представил наш университет на круглом столе, посвящённом техническим вузам. Участники саммита ознакомились с образовательными программами и с направлениями сотрудничества Политеха и технических университетов Индии.

Мы считаем, что необходимо объединить усилия университетов стран БРИКС для решения ряда сложных задач. Например, мы предлагаем совместно разрабатывать программы иммерсивного образования. Это чрезвычайно эффективный способ преподавания и обучения, который представляет собой педагогический подход, использующий иммерсивные технологии, включающий в себя реалистичные симуляции и сценарии, которые позволяют учащимся применять знания и навыки в практическом контексте , — отметил Владимир Хижняк в своем выступлении.

На панельной дискуссии «Россия-Индия-БРИКС» Владимир Дмитриевич поделился успешным опытом научно-образовательного сотрудничества СПбПУ в рамках организации.

Все желающие могут посетить стенд Политеха, поучаствовать в дискуссиях и переговорах по широкому спектру вопросов перспективных форматов научно-образовательного российско-индийского сотрудничества, особенно актуальных на фоне председательства в текущем году России в БРИКС.

В эпоху многополярного мира, где одним из главных игроков выступает объединение стран БРИКС+, СПбПУ видит в кооперации с индийскими университетами, промышленными предприятиями и научными кластерами возможность создания устойчивых партнёрских отношений, способствующих продвижению российского образования, а также развитию науки и технологий в рамках международного сообщества. Это стратегическое направление сотрудничества открывает новые горизонты для инновационных открытий, исследований и обмена опытом, что позволяет создавать будущее, основанное на взаимопонимании, уважении и совместной работе , — подчеркнул важность партнёрских отношений двух странпроректор по международной деятельности СПбПУ Дмитрий Арсеньев.

Сегодня среди 12 университетов-партнеров СПбПУ Индийский университет технологий Бомбея, Индийский институт технологий Рурки, Индийский институт технологий в Мадрасе, Чандигар Университет и многие другие.

Заместитель начальника отдела международных научных и внешнеэкономических связей Ольга Васильева рассказала участникам саммита какие совместные проекты с индийскими университетами и научными центрами реализует Политех. Это разработки новых материалов и нанотехнологий, информационные технологии, сельское хозяйство, экология, переработка отходов, биотехнологии и др. К примеру, исследователи Политеха участвуют в таких актуальных для Индии проектах, как создание новых полупроводниковых устройств силовой электроники, применимых в энергетических сетях, электромобилях, высокоскоростных поездах. А также разрабатывают современных технологии обработки алмазов и проводят исследования по одомашниванию сельскохозяйственных культур.

