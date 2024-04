Source: MIL-OSI Russian Language News

Поздравление Дениса Мантурова со Всемирным днём авиации и космонавтики. С генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Юрием Борисовым на космодроме «Восточный»

В этот день 63 года назад Юрий Гагарин первым в истории совершил полёт в космос. Это событие имеет большое значение для всего мира. Его полёт стал символом высоких достижений человечества, безграничных возможностей инженерной мысли, а возможность повторить его путь и по сей день является заветной мечтой многих, но только самым достойным, прошедшим множество испытаний и самый строгий отбор, удаётся её осуществить.

Каждый полёт наших лётчиков-испытателей, лётчиков-космонавтов – это результат тщательного труда многих специалистов космической отрасли и авиации. Все они вносят неоценимый вклад в развитие нашей страны, создают новейшие образцы техники, достойно продолжая дело своих предшественников. Многие из этих разработок значительно улучшают быт людей, так как находят своё применение в повседневной жизни. Речь идёт о спутниковой навигации, солнечных батареях, современных материалах, продвинутых технологиях очистки воздуха и многом другом.

Подчеркну, что Россия сегодня остаётся страной с одной из самых сильных космических программ, способной предложить инновационные и нестандартные решения.

В этот день я поздравляю всех причастных к космической отрасли и авиации, наследников Циолковского и Королёва – инженеров, конструкторов и специалистов. Пусть ваша работа вдохновляет вас на новые свершения и напоминает о том, что человек обладает неограниченными возможностями и большой ответственностью за их использование перед будущими поколениями.

С праздником! Здоровья, новых открытий и побед!

