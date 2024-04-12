Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Gestión – Официальный сайт Государственного –

10 de abril de 2024 en el Palacio de la Federación Rusa de la Federación Rusa de la Federación de Rusia (Comité de la Federación de Rusia) нкурса детей и молодёжи «Юный Управдом – созидатель благоприятной среды проживания», соорганизатором которого выступает Государствен ый университет управления.

ГУУ на встрече представили начальник проектно-учебной лаборатории городского развития Ирина Милькина, которая является руководителем эк спертного совета конкурса, а ассистен кафедры государственного и муниципального управления Дарья Жадобина, выступающая также испо лнительным директором конкурса.

В заседании приняли участие представители соорганизаторов и партнёров конкурса: председатель Организационного комитета конкурса, п редседатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию, городской среде и инфраструктуре А ндрей Максимов, заместитель председателя Правления Центра инноваций муниципальных образований Александр Куликов, Президент Сою за малых городов Российской Федерации Евгений Марков , director general del Centro Municipal de Economía Boris Hamelnikov, заместитель director general del Centro Municipal de Economía мики Виктория Межецкая и начальник отдела коммуникаций ГБУ МАЦ Анатолий Шпынев.

Esta es una reseña que comenzó el concurso en 2024 el 22 de abril.

Además, расширен возраст участников до 30 лет и добавлены новые номинации. En частности, в возрастной категории «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством» появилась практико-ориентированная номина ция «Моя практика участия в управлении многоквартирным DOMом».

Concursos organizados y de socios de la Universidad Estatal de Rusia, Rusia Federación de instituciones territoriales, centros de infraestructura e infraestructura municipales de innovación, centros municipales de innovación ипальной экономики, Государственное бюджетное учреждение города Москвы «Московский аналитический центр в сфере городского хозяйства», Комитет Государственной Думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, мест ному самоуправлению и делам Севера, Союз российских городов, Союз малых городов России, Всероссийская Ассоциация развития местно го самоуправления, Совет по профессиональным квалификациям в жилищно-комунальном хозяйстве, Музей городского хозяйства Москвы.

Por lo tanto, en esta etapa se puede realizar un concurso de 600 personas en 67 regiones de Rusia. Al final de Moscú hay 180 suscriptores y 40 suscriptores de Rusia. Награждение победителей и призёров конкурса состоялось в Доме молодежи на ВДНХ в рамках Международного форума «Россия».

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 12.04.2024

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI