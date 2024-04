Общедоступный фотобанк начал работу на национальном туристическом портале Russia.travel

Source: MIL-OSI Russian Language News

Об этом рассказал заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков на всероссийском совещании, посвященном подготовке к летнему туристическому сезону.

Фотобанк создан Минэкономразвития и АНО «Национальные приоритеты» по просьбе представителей туристического бизнеса. Качественные изображения будут способствовать продвижению туристических продуктов и популяризации путешествий по стране.

Фотобанк включает изображения основных достопримечательностей, туристических объектов и крупных фестивалей. Фотографии можно использовать бесплатно и без ограничений, что станет еще одним инструментом продвижения и популяризации внутреннего туризма.

«Мы по просьбе туристического бизнеса, туристических операторов на национальном портале Russia. Travel создали фотобанк, где собираем изображения основных достопримечательностей, туристических объектов, крупных фестивалей, которые проходят в регионах. Эти изображения свободны от прав третьих лиц. Все фотографии можно скачать бесплатно, свободно, без ограничений и использовать в рекламе туристических компаний, в том числе в коммерческих целях турфирм, которые работают в ваших регионах. По сути, это тоже одна из мер поддержки туризма», — отметил заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вахруков.

В настоящее время доступны фотографии из 30 регионов страны, в ближайшее время станут доступны изображения из всех субъектов. До конца 2024 года на национальном туристическом портале Russia. Travel будет создан соответствующий банк видеоматериалов с популярными туристическими локациями.

В банк вошли фотографии, снятые по заказу региональных органов власти, туристско-информационных центров и других организаций, отвечающих за развитие туризма в регионах.

Фотобанк доступен по адресу: russia.travel/fotobank

