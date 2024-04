Наши иностранные студенты поделились впечатлениями от экскурсии по Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

11 апреля 2024 года для иностранных студентов Государственного университета управления прошла автобусная экскурсия по столице «Москва многонациональная».

Предлагаем вам почитать отзывы участников этой экскурсии и надеемся, что они побудят других иностранцев участвовать во внеучебных мероприятиях ГУУ.

Студентка 1 курса направления Маркетинг высоких технологий Нгуен Тхи Хаи Ань уже даже с Владимиром Путиным встречалась лично, но всё же не упустила возможности присоединиться к экскурсии.

«Вчерашняя вечерняя автобусная экскурсия «Москва многонациональная» стала отличным и уникальным опытом для всех присутствующих иностранных студентов. Меня, как вьетнамскую студентку, экскурсия подстегнула к получению образования, когда мне представилась возможность посетить здание Коммунистического университета трудящихся Востока, где учился легендарный лидер нашей страны Хо Ши Мин. Я также узнала, что одной из его главных инициатив здесь было выступление за отправку вьетнамских студентов на учебу в Советский Союз, что впоследствии привело к развитию мощной платформы образовательного обмена между Вьетнамом и Российской Федерацией. Также меня впечатлила история создания различных поселений иностранцев в Москве и описание того вклада, который они внесли в жизнь города. Например, хорошо была описана история немецкой слободы. Были описаны быт иностранцев, история места, появления иностранных достопримечательностей, которые сохранились до наших дней: католические храмы, усадьбы, памятники. Впечатлила история создания Московской хоральной синагоги меценатом Л.С. Поляковым.

Многие известные личности страны частично имеют иностранное происхождение, например, у основателя Москвы Юрия Долгорукова мать была англичанка. Императрица Екатерина II также имела иностранное происхождение и способствовала развитию европейской культуры в городе. Российский офицер Франц Яковлевич Лефорт также имеет иностранное происхождение. В его честь назван один из районов Москвы.

Во время экскурсии, были также упомянуты следы различных археологических находок, которые показывали, что Москва во все времена была многонациональным городом. Такими следами были различные рукописи, предметы обихода разных народов, монеты, украшения, культурные объекты. В Москве были найдены предметы арабских, тюркских, финно-угорских, кавказских, персидских, европейских народов разных времён».

Атул Кумар Малик, изучающий в ГУУ русский язык на курсе предварительной подготовки, тоже съездил на экскурсию и попрактиковал письменные навыки изложения мыслей на иностранном для него языке.

«Вчера, 11 апреля, в 18:30 от площадки метро Маяковская мы начали наш автобусный тур под названием “Москва многонациональная”, чтобы увидеть знаменитые места Москвы. Мы видели красивые архитектурные места и красивые природные пейзажи под сияющей луной над нами, отражающей и касающейся воды Москвы-реки. Евгений Богданов – наш гид прекрасно рассказал обо всех объектах на нашем пути. Мы увидели и узнали о Большом Кремлевском дворце, Красной площади, Оружейной палате, Большом театре, Царь-пушке, Парке культуры Горького, Парке “Зарядье”, Московском зоопарке, Министерстве обороны и прекрасной Москве-реке. Одним из важных моментов нашего тура было разнообразие людей в нашей туристической группе. У нас были студенты из разных стран, таких как Вьетнам, Уганда, Афганистан, Пакистан, Сирия, Индия, Россия, Ливан, Армения и многие другие.

Спасибо за такой замечательный тур. Мне понравился тур и люди, которые были с нами».

Спасибо ребятам за отзывы. Мы рады, что им понравилось.

