Мурат Керефов: повышение производительности труда — одно из ключевых направлений работы ближайших пяти лет

Замминистра экономического развития Мурат Керефов обсудил с бизнесом и регионами дальнейшее развитие национального проекта «Производительность труда».

«Повышение производительности труда — одно из ключевых направлений работы ближайших пяти лет. Важно не только расширить уже действующие программы, но и работать над снятием системных ограничений. Мы предлагаем большее внимание уделить изменению нормативного регулирования предпринимательской деятельности, снимать барьеры, которые мешают опережающему росту производительности труда в стране», — сообщил Мурат Керефов.

В обсуждении приняли участие представители регионов —лидеров рейтинга по производительности труда. Они поделились своими практиками и предложениями.

Ранее Президент России Владимир Путин поручил охватить проектами по повышению производительности труда 40% средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики. Для этого прорабатывается вопрос создания центров компетенций по повышению эффективности целых отраслей. Кроме того, обсуждается система комплексной поддержки проектов, важных для укрепления технологического суверенитета.

Также по поручению Президента вице-премьеры Андрей Белоусов и Татьяна Голикова обсуждают внедрение бережливых технологий в социальную сферу. К середине лета предстоит сформировать конкретный план по работе с социальными учреждениями регионов и определить показатели эффективности. Ключевыми результатами должны стать повышение доступности услуг и скорости обслуживания граждан, поэтому оценивать результаты планируется через механизмы обратной связи.

На основе опыта внедрения технологий бережливого производства в отдельные социальные учреждения будут выработаны единые рекомендации. Их применение позволит качественно повысить уровень обслуживания в социальных учреждениях к 2030 году.

