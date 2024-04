Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Микрозайм в размере 4 млн рублей получила Клиника микрохирургии и терапии глаза города Макеевки Донецкой народной республики. Учреждение планирует купить спектральный томограф.

Аппарат является одним из самых современных и высокотехнологичных диагностических методов в офтальмологии. Теперь жители Республики смогут получить квалифицированную диагностику структуры глаза за считанные минуты.

«Сегодня в ДНР создана полноценная экосистема поддержки МСП. Это значит, что мы постепенно формируем такие условия, в которых предприниматели смогут легко начать свое дело и комфортно его развивать при различных нефинансовых и финансовых видах господдержки. Благодаря последним мы видим что государство заинтересовано в развитии системы кредитования сегмента малого и среднего бизнеса, начиная с самозанятых и микробизнеса. И теперь программами финансирования охвачены как для крупные, так и малые предприятия», – отметил заместитель председателя Правительства Донецкой Народной Республики Владимир Зверков.

«Мы рады первыми получить такую помощь от государства в виде микрозайма для покупки оборудования. Для нашей клиники это очень важное и долгожданное событие. Уверены, что наши пациенты тоже будут рады узнать, что такое современное оборудование будет доступно и для них», – прокомментировал генеральный директор ООО «Компания Мега» Александр Кудрявцев.

Государственные микрофинансовые и гарантийные организации созданы во всех новых регионах. В каждом из них работают центры «Мой бизнес» – их услугами на данный момент воспользовались более 3 тысяч предпринимателей. Всего на финансирование сектора МСП в новых регионах в 2023 году было выделено почти 2 млрд рублей.



Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI