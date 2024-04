Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Модернизация инфраструктуры Мелитопольского государственного университета

В столице Запорожской области городе Мелитополе приступили к реализации масштабной программы модернизации инфраструктуры крупнейшего вуза региона – Мелитопольского государственного университета. В течение трёх лет строители отремонтируют и обновят 42 объекта общей площадью около 100 тыс. кв. м, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Комплексная программа модернизации инфраструктуры вуза включает в себя в том числе 21 учебный корпус, семь из которых, площадью более 33 тыс. кв. м, будут отремонтированы уже в этом году. Также капитальный ремонт пройдёт в пяти зданиях студенческих общежитий, спортивных залах, столовой, библиотеке, котельных и других расположенных на территории вуза объектах. Нам важно, чтобы в новых регионах, как и по всей стране, были созданы все условия для образования молодёжи и обучения квалифицированных специалистов», – рассказал вице-премьер.

Марат Хуснуллин отметил, что в 2023 году Мелитопольский государственный университет получил статус федерального высшего учебного заведения. В настоящее время он является одним из ключевых объектов образования в регионе: численность обучающихся составляет свыше 12,8 тысячи студентов. В структуру университета входят пять факультетов и три колледжа, где готовят выпускников по 57 специальностям и 96 образовательным программам.

Зампред Правительства подчеркнул, что все мероприятия по ремонту вузовской инфраструктуры синхронизированы с программой социально-экономического развития Запорожской области и выполняются при координации Минстроя и Минобрнауки под контролем ППК «Единый заказчик в сфере строительства».

«В рамках масштабных ремонтно-восстановительных работ в университете достаточно быстро должна быть создана комфортная образовательная среда. Поэтому ежегодно нам необходимо ремонтировать более 30 тыс. кв. м. Это целый комплекс работ: на каждом из объектов инфраструктуры вуза будут обновлены инженерные системы, окна, двери, кровля. Также проведём ремонт фасадов и внутренних помещений, обновим всю сантехнику и оборудование, необходимое для эксплуатации зданий», – прокомментировал генеральный директор публично-правовой компании «Единый заказчик в сфере строительства» Карен Оганесян.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI