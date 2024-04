Марат Хуснуллин: Более 200 км улиц, названных в честь покорителей космоса, обновили за пять лет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Бульвар Космонавтов, Салават, Республика Башкортостан

Благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» за пять лет в нормативное состояние привели 208 км улиц, проспектов и бульваров, названных в честь космонавтов, конструкторов или учёных, внёсших большой вклад в развитие отечественной космонавтики. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Освоение космоса на сегодняшний день остаётся одним из предметов национальной гордости России. За пять лет реализации национального проекта “Безопасные качественные дороги„ к нормативам было приведено свыше 40 улиц, проспектов и бульваров, названных в честь первого в мире космонавта. В целом дорожное покрытие обновили более чем на 160 улицах, в названиях которых увековечили имена и других космонавтов, а также выдающихся учёных, конструкторов, которые внесли большой вклад в развитие отечественной космонавтики. Общая протяжённость объектов составила почти 208 км», – сказал Марат Хуснуллин.

Аналогичные работы продолжатся и в 2024 году.

«Имена тех, кто прокладывал дороги в космос, увековечены в том числе в названиях улиц, бульваров, площадей. Приведение их в нормативное состояние внесёт свой вклад в сохранение памяти покорителей космоса. Благодаря реализации национального проекта только в этом году планируем привести к нормативам 16 таких объектов протяжённостью 15 км», – отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

Так, в посёлке Сахарная Головка Севастополя завершён ремонт участка дороги, названной в честь космонавта Владислава Волкова – дважды Героя Советского Союза. Работы на объекте выполнены досрочно.

В Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края в 2024 году отремонтируют 0,7 км улицы, носящей имя первого космонавта планеты – Юрия Гагарина.

Алтайский край является родиной второго космонавта страны – Германа Титова. Многие объекты, в том числе дорожной и транспортной инфраструктуры, названы в его честь. В регионе ежегодно ведётся ремонт улиц, не только носящих имена космонавтов, но и в названии которых присутствуют отсылки к космосу.

Например, в этом году в Новоалтайске по нацпроекту будет комплексно благоустроена улица Космонавтов. Здесь расположено сразу несколько социально значимых объектов: школа, культурно-досуговый центр «Космос» и сквер Молодёжный. Также по улице Космонавтов проходит несколько муниципальных и межмуниципальных автобусных маршрутов.

