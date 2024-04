Лучшие лыжники НГУ учатся на физическом факультете

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Подведены итоги соревнований по лыжной подготовке среди студентов академических групп. Соревнования проходили в течении нескольких дней, и в них приняли участие почти 700 человек со всех факультетов и институтов НГУ. Девушки бежали дистанцию 2 км, а юноши – 3 км, свободным ходом.



Среди первокурсников призерами стали:

1 место — Дарья Северухина (ММФ) и Андрей Михеев (ФФ)

2 место — Виктория Григорьева и Иван Старухин (ФФ)

3 место — Анна Ядова (ММФ) и Даниил Зырянов (ФФ)



На старших курсах лидировали:

1 место — Ева Москальчук (ГИ) и Егор Биточкин (ФИТ)

2 место — Алена Шабалина (ИФП) и Глеб Синельников (ФЕН)

3 место — Алина Никитенко (ЭФ) и Сергей Шарко (ФИТ)



Восемь лучших результатов студентов первого курса (независимо от пола) шли в зачет Спартакиады первокурсников по 7 видам спорта. Лыжные гонки — предпоследний вид и командные места распределились следующим образом:



Победили с хорошим отрывом студенты Физического факультета:

Андрей Михеев, Виктория Григорьева, Иван Старухин, Даниил Зырянов, Никита Рыбин, Андрей Гультяев, Владимир Кайгородцев и Полина Мастерских.



На втором месте — Факультет естественных наук в составе: Вероника Анисимова, Ульяна Макогон, Арсений Шуренков, Полина Чинарева, Дарья Вотинцева, Егор Пестриков, Елизавета Семочкина и Роман Рахманов.

Третьими стали студенты Факультета информационных технологий: Андрей Зверев, Илья Бурлаков, Егор Лаухин, Серафим Самохин, Данил Назаркин, Илья Володин, Иван Левкович и Арсений Таскаев.



Поздравляем всех участников с успешным завершением лыжного сезона и благодарим преподавателей КафФВ за отличное проведение физкультурно-массового мероприятия.

Полностью результаты можно посмотреть на странице https://vk.com/sport_nsu

Ссылка на фотографии: https://disk.yandex.ru/d/lHNjkE9N-sa71g

