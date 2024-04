Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Новый герой рубрики «Персона» — выпускник Политеха, инженер, актёр, мэтр театра «Глагол» Константин Зубрицкий.

В театре «Глагол» — премьера! Новый спектакль «Что угодно» представляет собой шуточный переcказ пьесы «Двенадцатая ночь». Не зря, видно, год тому назад Уильям наш Шекспир являлся публике в представлении, посвящённом двойному юбилею художественного руководителя театра Константина Гершова. Вот и вдохновил!

В том спектакле роль великого английского драматурга исполнил Константин Зубрицкий. Актёрский стаж у него самый солидный в труппе — в декабре прошлого года исполнилось 45 лет с того дня, как он, ещё будучи студентом, впервые вышел на сцену.

А ещё Константин Эдуардович — дважды ветеран труда Кировского завода, где 40 лет работает по своей основной специальности, полученной в Политехе.

О том, как театр стал смыслом жизни, о планировании рабочего графика в зависимости от репетиций и гастролей, о любви к Петербургу и многом другом читайте в нашем интервью .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI