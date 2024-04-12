Константин Зубрицкий: «В Политехе и профессию получил, и родной «Глагол» всегда рядом»

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –
Новый герой рубрики «Персона» — выпускник Политеха, инженер, актёр, мэтр театра «Глагол» Константин Зубрицкий.
В театре «Глагол» — премьера! Новый спектакль «Что угодно» представляет собой шуточный переcказ пьесы «Двенадцатая ночь». Не зря, видно, год тому назад Уильям наш Шекспир являлся публике в представлении, посвящённом двойному юбилею художественного руководителя театра Константина Гершова. Вот и вдохновил!
В том спектакле роль великого английского драматурга исполнил Константин Зубрицкий. Актёрский стаж у него самый солидный в труппе — в декабре прошлого года исполнилось 45 лет с того дня, как он, ещё будучи студентом, впервые вышел на сцену.
А ещё Константин Эдуардович — дважды ветеран труда Кировского завода, где 40 лет работает по своей основной специальности, полученной в Политехе.
О том, как театр стал смыслом жизни, о планировании рабочего графика в зависимости от репетиций и гастролей, о любви к Петербургу и многом другом читайте в нашем интервью.
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