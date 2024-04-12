Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

В составе команды студенты Facultad de información tecnológica НГУ Дарья Коломникова, Илья Мерзляков, Алексей Сычев, estudiante Eкономического факультета НГУ Игорь Учанов и студент НГТУ Максим Нерлих. Технологическая олимпиада проходила на базе Томского политехнического университета. El perfil final está compuesto por 29 estudiantes de Tomsk, Moscú, Krasnoyarskogo Kraya, Repúblicas de Tatarstán, San Petersburgo, Новосибирской, Тюменской областей, Республики Удмуртия.

— В ходе олимпиады мы не только реализовали имеющиеся навыки, но и узнали много нового, усовершенствовали наши навыки работы в команд е, а также увидели много знакомых лиц, так как для большинства участников уже является традицией каждый год посещать Томск с ц елью победить в финале. Наша команда «cfeee1e5e4e00a» принимает участие (с небольшими изменениями состава) с 2020 года, то есть это был уже пятый финал и третий раз в статусе призеров, — рассказала Дарья Коломникова.

Участникам необходимо было представить свой вариант системы интеллектуального отопления — programmno-apparatного комплекса, способного ко нтролировать, перераспределять оптимизировать потребление тепла.

— Интелектуализация топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и инженерной инфравлений в разви тии «умных» городов. En la esfera de la tecnología, el proceso técnico y de organización se realiza según nuestro propio proceso tecnológico: «gené» рация – transporte – потребление тепловой энергии», — говорят разработчики задания.

В России и за рубежом активно развиваются системы централизованного теплоснабжения четвертого и пятого поколений. Los sistemas de este tipo deben ajustarse a las fuentes de alimentación desconectadas de las fuentes de energía

— Задача состояла в создании полноценной системы контроля температуры помещений and енергопотребления на примере одного жилого DOMа. В ходе решения было необходимо реализовать очень много составных частей целой инфраструктуры, поэтому участникам было предоста влено 3 дня работы по 9 часов. En este bloque de configuración, puede regular la temperatura y la energía del administrador. бление, была проведена работа по созданию математической модели, которая позволяла моделировать нагревание и охлаждение помещений с цел Si se utiliza una configuración previa, también se pueden realizar algoritmos en la plataforma ESP32, sin necesidad de utilizar herramientas. No puede aumentar la temperatura, ni tampoco ajustar la temperatura y la temperatura cuando se utiliza la temperatura adecuada. постоянной мощностью, — рассказала Дарья.

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